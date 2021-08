Windows: Patch Tuesday dla Win 10, 8.1 i 7

Drugi wtorek miesiąca przynosi tradycyjne poprawki do systemów Windows. Co tym razem daje użytkownikom Patch Tuesday?

Patch Tuesday to zbiorczy zestaw łatek i poprawek różnego rodzaju. W przypadku Windows 10 zmiany dedykowane są przede wszystkim trzem ostatnim wersjom systemu, a także edycjom beta Windows 11. Tym razem lista zmian jest dość krótka i widzimy na niej wprowadzenie możliwości instalowana sterowników tylko dla administratora danej maszyny. Aktualizacja wprowadza także poprawki do mechanizmu Windows Update.

Dla systemów Windows 8.1 i 7 wprowadzono tą samą zmianę związaną z instalacją sterowników, jednak dochodzi do tego poprawka buga sprawiającego, że występują problemy ze Smart Card Authentication oraz różne ulepszenia wewnętrznych mechanizmów systemów. W przypadku Windows 7 aktualizacje są dostępne wyłącznie dla firm, które wykupiły przedłużone wsparcie systemu. Jak widać, w tym miesiącu nie otrzymujemy wielu poprawek do systemu. Czyżby znaczyło to, że mało jest rzeczy do poprawiania?

