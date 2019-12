Windows Phone Store dziś zostaje zamknięty

Windows Phone Store ruszył w październiku 2010 roku - a dzisiaj kończy swoje istnienie.

Minęło ponad 1,5 roku od momentu, kiedy Microsoft zdecydował się zakończyć wsparcie dla Windows Phone 8.1 - choć już wcześniej system ten przestał otrzymywać aktualizacje. Można było jednak korzystać z różnych usług, jak Windows Phone Store. Do dzisiaj - ponieważ sklep zostaje zamknięty dla tego systemu. Nie można pobierać aplikacji ani gier. Zainstalowane - wciąż będą działać, jeśli jednak ktoś chce nadal używać sklepu, musi przesiąść się na Windows 10 Mobile - ten zaś żywot za miesiąc, 14 stycznia, więc jest to dość nieciekawa alternatywa.

Kiedy Microsoft wystartował z Windows 10 Mobile, wspierało go niewiele urządzeń. Można było przejść na niego z 8.1, jednak system ten nie informował użytkowników o takiej opcji - co było kolejnym strzałem w stopę giganta z Redmond. Trzeba było samodzielnie znaleźć aplikację Upgrade Advisor i dopiero za jej pomocą dokonać przejścia. Obecnie Windows 10 Mobile zbliża się do końca istnienia - za mniej, niż miesiąc, nastąpi koniec jego wsparcia. Pozostanie jednak więcej serwisów i usług do korzystania, niż w przypadku Phone 8.1, pojawi się także aktualizacja Windows 10 Mobile Anniversary Update (version 1607) - jednak nie bedzie dostępna dla smartfonów Lumia 640 i 640 XL.

Jeśli korzystasz w Windows 10 Mobile, zobacz, jak przenieść swoje dane na Androida.