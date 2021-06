Windows Photos w Windows 11 - pierwsze spojrzenie

Firma Microsoft postanowiła odświeżyć także aplikację "Zdjęcia" umożliwiającą przeglądanie fotografii. Jak będzie wyglądać?

Podobnie jak inne systemy operacyjne, system Windows zawsze posiadał wbudowaną aplikację do przeglądania i edytowania zdjęcia o lakonicznej nazwie "Zdjęcia". Jak się okazuje, dostanie ona pewne odświeżenie wraz z wprowadzeniem nowego systemu na rynek. Aplikacja otrzyma nie tylko potrzebne ulepszenia wydajności, ale także pełną modyfikację designu.

Źródło: Windows Latest

Aplikacja Zdjęcia ma pozostać domyślną przeglądarką obrazów w systemie Windows 11. Tak jak do tej pory, umożliwi ona eksplorowanie kolekcji, albumów oraz folderów. Co ważne, funkcja kolekcji pozostałaby niezmieniona i nadal pokazywałaby najnowsze zdjęcia i zrzuty ekranu uporządkowane w odpowiedniej kolejności według daty. Dodatkowo albumy miałyby generować się automatycznie. Najwięcej zmian widać w designie, który prezentuje się dużo nowocześniej niż w poprzednich systemach. Jak widać na poniższych screenach, aplikacja Zdjęcia otrzyma menu z kontrolkami edycji, a na dole okna ma pojawić się nowy suwak umożliwiający łatwe przesuwanie się między fotografiami. Co to dużo mówić, trzeba przyznać, że wygląda to o wiele ładniej.

Źródło: Windows Latest

System Windows 11 zadebiutuje jeszcze w tym roku. Jako pierwsi oczywiście wypróbują go testerzy z programu Windows Insider, bo już 28 czerwca. Na rynek za to oprogramowanie ma trafić pod koniec lata tego roku lub jesienią. Czy będzie Windows Mobile? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym FAQ, tutaj.

