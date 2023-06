Windows: Poczta i Kalendarz trafią na śmietnik historii

Jednak te dwie systemowe, praktyczne aplikacje wciąż pozostaną. Jak to możliwe?

Microsoft ma długa historię aplikacji systemowych. Z biegiem lat jedne się pojawiały, inne znikały, jeszcze inne były zmieniane i usprawniane. Od niemal dekady wszystkie nowości trafiają najpierw do kanału Windows Insider, gdzie są testowane przed udostępnieniem szerszej grupie użytkowników. Teraz w tym kanale dystrybucji pojawiła się pewna nowość - Try the new Outlook. Jeśli ją przetestujemy, zobaczymy ciekawą zmianę.

Nowy Outlook integruje w sobie dwie dotąd niezależne aplikacje systemowe - Kalendarz i Pocztę. W tym drugim przypadku nie dziwi mnie to - po co Microsoft miałby utrzymywać jednocześnie Outlooka oraz niezależny serwis pocztowy, skoro wszystko może być w jednym miejscu? Ale... Outlook jest aplikacją w pakiecie Microsoft 365, ten zaś kosztuje. Jednak producent poinformował Insiderów, że nowy Outlook będzie dostępny za darmo dla wszystkich. A więc nie będzie potrzeba żadnej subskrypcji, aby korzystać z tej poczty, choć zapewne niezbędne będzie konto MS.

Fot.: H Tur/PC World

A kiedy Outlook wchłonie w siebie Pocztę i Kalendarz? Jak czytamy w oświadczeniu, od początku 2024 roku nowe pecety z Windows 11 będą miały ustawiony Outlook jako aplikację domyślną dla poczty. Do końca tego samego roku Kalendarz oraz Poczta będą dostępne w Microsoft Store jako niezależne apki. Na maszynach sprzed 2024 użytkownicy otrzymają możliwość przełączenia się na nowy Outlook.

Podsumowując: ma być wygodniej. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście się stanie.

