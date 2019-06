Windows Update Blocker - użyteczna aplikacja dla Windows 10

Na nasz serwis trafił Windows Update Blocker - niewielki program, za pomocą którego możesz powstrzymać wymuszane przez system Windows 10 Home aktualizacje.

Windows Update Blocker to aplikacja, która powstała w celu umożliwienia użytkownikom lepszej kontroli nad mechanizmem aktualizowania systemu Windows 10, a mówiąc konkretniej - zablokowania jego aktualizacji. Takie funkcji nie posiada standardowy interfejs, a system samoczynnie pobiera i instaluje aktualizacje, co może być irytujące. Nie przewiduje też funkcji wyłączenia Windows Update - aby tego dokonać, należy wejść w systemowe usługi i zrobić to ręcznie. Windows Update Blocker ułatwia życie, dając możliwość przeprowadzenia operacji wyłączenia za pomocą tylko jednego kliknięcia. Nie wymaga instalacji, a po zamknięciu nie pozostawia w systemie żadnych śladów. Można także wrzucić go na pamięć przenośną (np. pendrive), aby używać na różnych maszynach.

Windows Update Blocker wystarczy pobrać i rozpakować, a następnie kliknąć na plik "Wub.exe". W okienku pokazane są dwie opcje: "włącz usługę" i "wyłącz usługę". Jeśli chcesz wyłączyć aktualizację, wybierz tą drugą opcję i kliknij na Zastosuj teraz. Analogicznie musisz postąpić w przypadku, gdy chcesz ponownie włączyć usługę. Po wybraniu Menu masz dostęp do kilku kolejnych opcji, w tym przejścia do listy usług systemowych (możesz je ręcznie włączać i wyłączać, sprawdzać ich status, itp.). Aplikacja posiada polski interfejs językowy i jest w pełni darmowa.

Kliknij tutaj, aby pobrać Windows Update Blocker!