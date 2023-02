Windows Update się zepsuło. Po aktualizacji

Jeśli występuje problem, Microsoft uspokaja - spokojnie, można zignorować.

Po ostatnim Patch Tuesday wielu użytkowników zauważyło u siebie błąd oznaczony kodem 0x80070103. Pojawia się, gdy zajrzymy do Windows Update i chcemy wprowadzić aktualizację sterowników. Microsoft potwierdził występowanie błędu i jak już udało się ustalić, jest on spowodowany uszkodzeniem mechanizmów odpowiedzialnych za pobieranie i dostarczanie na maszyny plików z aktualizacjami. Oprócz 0x80070103 wyskakują także inne błędy, jednak ten jest najczęściej zgłaszany do Centrum Opinii.

Problem występuje niezależnie od tego, dla jakiego sprzętu chcesz zaktualizować sterowniki. Obejmuje to wszystkich producentów, zaczynając od Realteka, kończąc na Intelu i Dolby. To samo dotyczy firmware dla laptopów Dell, Surface i innych marek. Co robić w takiej sytuacji?

Fot.: WindowsLatest

Microsoft doradza... ignorowanie problemu, ponieważ "nie wpływa on na użytkowanie systemu". Poprawki - jak zawsze - już są szykowane. Jeśli zatem zależy Ci na aktualności sterowników Twojej maszyny, wówczas musisz pobrać najnowsze ręcznie ze strony właściwego producenta. Chyba, że nie śpieszysz się. W takiej sytuacji warto odczekać, aż Microsoft naprawi błąd.

Źródło: Neowin, WindowsLatest