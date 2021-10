Windows XP dominuje w jednym z krajów świata. Zgadnij, gdzie?

Choć ma już 20 lat, wciąż jest królem rynku w jednym miejscu na świecie.

Swoje 20. urodziny system Windows XP obchodził dokładnie 3 dni temu. W chwili obecnej na świecie dominuje Windows 10, wyprzedzając znacznie Windows 7 oraz edycję 8.1 i oczywiście najnowsze dziecko Microsoftu - Windows 11. Jest jednak pewien kraj na pograniczu Europy i Azji, gdzie XP jest wciąż głownym systemem operacyjnym na komputerach i laptopach. Ten kraj to licząca 2,9 mln osób Armenia.

Jak pokazuje to najnowsza analiza serwisu StatCounter, w Armenii aż 53,5% desktopów pracuje pod kontrolą systemu wydanego w 2001 roku! Można by się spodziewać, że w takim wypadku kolejne miejsce to Windows 7 albo 8.1, a nawet Vista (żart), jednak nie - Windows 10 to wicelider z udziałem rynku na poziomie 32,8%. I tak sporo mu brakuje do pierwszego miejsca. Jeśli chodzi o Windows 11, nie zostało jeszcze ujęte w raporcie. Pozycja trzecia to Windows 7 z udziałem 11,97%.

Source: StatCounter Global Stats - Windows Version Market Share

Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - w kwietniu 2021 roku Windows XP poszybował w dół, a Windows 10 wystrzelił w górę. Po miesiącu role się odwróciły. Ciekawe, co się wówczas stało? Na to pytanie chyba nie poznamy nigdy odpowiedzi...

