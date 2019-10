Windows XP jest już pełnoletni. System kończy dzisiaj 18 lat

Windows XP jest z nami już okrągłe 18 lat. To sporo jak na system operacyjny, który jest w dodatku cały czas żywy. Choć na całe szczęście, już coraz mniej popularny.

Dokładnie 25 października 2001 roku na rynku zadebiutował Windows XP. W prostej linii następca Windowsa 2000, jako system NT. Ale popularny XP-ek nie był skierowany wyłącznie dla firm. Pojawił się w końcu w kilkunastu wersjach (łącznie 13), a użytkownicy bardzo szybko go pokochali.

Dla przeciętnego Kowalskiego Windows XP był w dużej mierze bardzo ładny. I to wrażenia wizualne i możliwości personalizacji przyciągały wielu niezdecydowanych użytkowników. Nowe Menu Start, wygładzane czcionki, dostosowanie do ekranów LCD... To właśnie był klucz do sukcesu. Znacznie ważniejszy niż rozwiązania administracyjne, choć te też były znacznie bardziej rozbudowane. Dużo kosztowała też sama promocja, bo kampania reklamowa Windowsa XP kosztowała skromny miliard dolarów.

Nawet jeśli nie jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami komputerów, to zapewne obiły nam się o uszy wyrażenia Service Pack. To właśnie dzięki nim Windows XP był w stanie tak długo funkcjonować. Wszystko przez to, że Microsoft ewidentnie nie przewidział tak dużego rozwoju popularności Internetu. To przyniosło za sobą wiele zagrożeń, a system pod względem zabezpieczeń był bardzo daleki od ideału. Wydanie Service Packa 2 było bardzo ważnym wydarzeniem w historii Windowsa XP.

Bardzo duża popularność Windowsa XP była jego przekleństwem. Trochę z winy Microsoftu, który nie był w stanie przygotować jego następcy. Windows Vista był... jaki był. A bardzo udany Windows 7 zadebiutował prawie 8 lat później. Użytkownicy na tyle zżyli się ze starym systemem, że nie bardzo chcieli aktualizować Windowsa do nowszych wersji. To po części wymuszało na Microsofcie kontynuowanie wsparcia dla starego systemu. Trwało ono do 8 kwietnia 2014 roku. Tę datę możemy uznać na oficjalną śmierć Windowsa XP.

Choć mimo wszystko nie wszyscy całkowicie porzucili ulubioną wersję systemu. Do Windowsa XP należy obecnie 2,81% rynku i to czwarty najpopularniejszy system Microsoftu. Po Windowsie 8.1 (4,39%), Windowsie 7 (35,61%) oraz Windowsie 10 (43,74%). A jako ciekawostkę warto dodać, że najpopularniejszym systemem innej firmy niż Microsoft jest Mac OS X 10.14 Apple'a z wynikiem 4,91%.