Windows XP obchodzi 20. urodziny

W tym samym miesiącu, w którym pojawił się Windows 11, urodziny obchodzi jego pra-pra-dziadek, czyli Windows XP.

Windows XP trafił do sprzedaży 25 października 2001 roku, a Microsoft utrzymywał dla niego wsparcie aż do 8 kwietnia 2014! Niestety, ostatnia aktualizacja miała miejsce znacznie wcześniej, w 2008 roku, kiedy to wydano ServicePack 3. System był pierwszym, który miał posłużyć zarówno użytkownikom prywatnym, jak i biznesowym. Był mocną ewolucją w porównaniu z poprzednikami - Windows Me oraz Windows 2000. Opierał się na jądrze NT i wprowadził rozwiązania, z których korzystamy do dzisiaj. Zanim do nich przejdę, przypomnę, że XP to skrót od experience, czyli "doznanie" lub "doświadczenie".

Szykując Windows XP Microsoft wyciągnął wnioski z niezbyt udanych poprzedników. To właśnie dlatego w menu Start pojawił się podział na dwie kolumny, w eksploratorze plików dostęp do ostatnio otwieranych dokumentów i folderów, dodano domyślne foldery systemowe (Dokumenty, Muzyka, Obrazy), a także opcj grupowania programów na pasku zadań. No i otrzymaliśmy ten legendarny już motyw uruchamiania systemu...

Przypomnę zalecane wymagania minimalne dla systemu: procesor Pentium MMX lub AMD K6 233 MHz, 64 MB RAM, 1,5 GB miejsca na dysku oraz karta graficzna Super VGA z obsługą rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Windows XP w 2007 roku doczekał się następcy - Windows Vista. Niestety - dla Microsoftu - następca okazał się strzałem w kolano i przegrywał w rankingach popularności z poprzednikiem i to dopóki na rynek nie wkroczył w 2009 roku Windows 7. Ale to już całkiem inna historia...

Źródło: Neowin