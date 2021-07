Windows: aktualizacje zostają zmienione. Przywitaj poprawki B i C

Microsoft po raz pierwszy od wielu lat zdecydował się na zmianę schematu aktualizowania swoich systemów operacyjnych. Zostaje tradycyjny Patch Tuesday, ale pojawi się coś jeszcze.

Microsoft potwierdził, że Windows 11 będzie otrzymywać każdego miesiąca dwie poprawki. Zostały one określone jako B, C oraz out-of-band (OOB), czyli poza schematem. Poprawki B to znany nam doskonale Patch Tuesday - zbiorczy pakiet łatek, poprawek oraz innych usprawnień wszystkich systemów Windows - od Windows 7 zaczynając. Dystrybucja będzie odbywać się przez Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) oraz the Microsoft Update Catalog. A dlaczego B? To proste - ponieważ Microsoft będzie dostarczać pakiet drugiego tygodnia każdego miesiąca (czyli jak dotąd), a B to druga litera alfabetu.

Jak się zatem łatwo domyślić, poprawka C będzie publikowana w trzecim tygodniu miesiąca. Tutaj będą to opcjonalne poprawki, niezwiązane z bezpieczeństwem, a mające usprawniać działanie Windows. Jeśli ktoś je pominie, prędzej czy później i tak otrzyma je w zbiorczej aktualizacji samego systemu, która ma być dokonywana dwa razy do roku. Poprawek A oraz D nie przewidziano. Wspomniane OOB będą to łatki doraźne, pozwalające na likwidację pojawiających się na bieżąco problemów (złośliwie nasuwa mi się na myśl, żeby dopisać "spowodowanych aktualizacjami B i C"), czyli podatności, nieprawidłowego działania systemu itp.

Nowy schemat aktualizacji wejdzie w życiu już w sierpniu.

