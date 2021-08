Windows czy macOS: który system bezpieczniejszy?

Pytanie o to, czy bezpieczniejszy Windows czy macOS, jest jak pytanie o ulubiony zespół muzyczny - każdy powie coś innego. A jak widzą to eksperci?

Niestety, na to pytanie prostej odpowiedzi nie będzie. Powodem są ciągłe zmiany zarówno w systemie Windows, jak i macOS oraz zwiększanie się popularności tego drugiego. Jednak w ogólnym przekonaniu to większość osób wskazuje system operacyjny Apple jako bardziej bezpieczny niż Windows. Jednym z argumentów jest praktycznie brak ataków ransomware na macOS. A właściwie - był, ponieważ złośliwe oprogramowanie ewoluuje i coraz częściej podobne szkodniki uderzają w sprzęt Apple. Jak wspomniałem, przyczynia się do tego rosnąca popularność macOS - o ile dekadę temu udział tego systemu na rynku wynosił zaledwie 3-4%, teraz jest to ok. 14-15%. A jeśli coś robi się popularne, przyciąga przestępców.

Sam Apple przyznaje, że bezpieczeństwo na macOS jest znacznie większym problemem, aniżeli mogłoby się wydawać. Jak przyznaje Craig Federighi, starszy wiceprezes Apple ds. inżynierii oprogramowania:

Obecny poziom złośliwego oprogramowania na Maca nie jest akceptowalny i jest znacznie gorszy niż iOS

W zeszłym roku na komputerach Mac znaleziono około 130 różnych rodzajów złośliwego oprogramowania, które zainfekowały setki tysięcy systemów użytkowników. Choć macOS ma mocne zabezpieczenia, nie ma takich, których nie dałoby się obejść. Grupa hakerska Fancy Bear (prawdopodobnie sponsorowana przez Główny Zarząd Wywiadu Sztabu Generalnego Rosji - GRU) opracowała zupełnie nowe podejście i stworzyła złośliwe oprogramowanie z większą liczbą funkcji szpiegowskich, niż te dostępne na innych platformach.

Ostatnio izraelska firma NSO Group stworzyła Pegasus - oprogramowanie szpiegujące, stworzone pod ekosystemy Androida i iOS. Według nieoficjalnych informacji sprzedała ona również rządom i innym zainteresowanym stronom luki „zero day”, w tym dla systemu macOS. Mariusz Politowicz z firmy Marken zauważa:

Windows nadal ma około 80 proc. udziału w rynku, ale macOS staje się coraz bardziej popularny. Prawdą jest, że jeśli chodzi o zagrożenia, sama liczba ataków jest przede wszystkim skierowana na systemy Windows, przez co problemy z macOS wydają się w porównaniu z nimi niewielkie. Jednak w miarę jak napastnicy opracowują coraz więcej kampanii niezależnych od platformy, a także masowo wykorzystują socjotechnikę, pytanie, która platforma jest najbezpieczniejsza, wydaje się się nieistotne. Pytanie powinno brzmieć, co robię, aby system, z którego korzystam, był bezpieczny?

Wg badania Atlas VPN w 2020 roku wykryto 674 273 nowych próbek złośliwego oprogramowania atakujących system macOS firmy. W 2019 roku było ich zaledwie 56 556. Mimo to szkodników na Windows jest nadal 153 razy więcej, niż na macOS.

Źródło: Marken