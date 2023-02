Windows nie działa poprawnie? Oto 7 programów, które go oczyszczą

CCleaner Professional

CCleaner Professional to marka znana i ceniona od wielu lat. Wersja darmowa jest szalenie popularna na całym świecie, a płatna, profesjonalna, zawiera rozwiązania, które znacznie zwiększają wydajność całości. Znajdziemy tu m.in. automatyczną aktualizację sterowników, narzędzie PC Health Check do analizy i optymalizacji komponentów maszyny czy możliwość optymalizacji systemu za pomocą jednego kliknięcia. Jest to narzędzie bardzo solidne, a jedyne, co można by mu policzyć na minus, to brak kontroli nad usuwanymi plikami.

Cena za CCleaner Professional to 59 złotych za rok dla jednego komputera. Istnieją także opcje zakupu licencji rocznej dla trzech komputerów za 84 zł oraz na dwa lata za 129 zł. Wszystkie znajdziesz na tej stronie.

Darmową wersję standardową pobierzesz tutaj.