Windows - nowy Outlook pojawi się szybciej, niż nam się wydawało

Firma Microsoft pracuje nad odświeżeniem programu Outlook. Wygląda na to, że nowa wersja oprogramowania zostanie wypuszczona jeszcze w tym roku!

To, że aplikacja Outlook otrzyma zupełnie odświeżony wygląd wiemy już od dawna. Okazuje się jednak, że publiczna wersja zapoznawcza wyjdzie dużo szybciej niż się spodziewaliśmy. Początkowe szacunki podawały, że przyjdzie nam ją zobaczyć dopiero w przyszłym roku, jednak wygląda na to, że pojawi się w nadchodzących kilku tygodniach!

Źródło: Windows Latest

Nowy projekt programu ma ujednolicić wszystkie wersję oprogramowania na Windows 10 oraz Windows 11. Na zrzucie ekranu, który pojawił się w Internecie widać między innymi nowe okno ładowanie, które wygląda identycznie jak to z przeglądarkowej wersji aplikacji. Poza tym zauważono, że nowy Outlook będzie posiadał zaokrąglone rogi oraz nowe ikony, co sugeruje, że będzie on wizualnie pasował do designu Windows 11. Miałoby w takim razie sens, żeby oprogramowanie zostało dostarczone przed premierą nowej generacji systemu Windows. Potwierdza to również niewielki hint, który został dostarczony przez firmę Microsoft. Otóż na ikonie aplikacji Outlook pojawia się żółty napis "Beta". Sugeruje to, że wypuszczenie wersji zapoznawczej systemu testerom z programu Windows Insider zbliża się wielkimi krokami.

Warto zaznaczyć, że zrzut ekranu nie jest przedstawieniem tego, jak będzie wyglądam program w finalnej wersji. Na oficjalne zrzuty ekranu musimy poczekać aż do wypuszczenia wersji zapoznawczej oprogramowania.

