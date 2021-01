Windows: usługi i aplikacje, które zostaną zlikwidowane w 2021 roku

Microsoft rozwija niektóre usługi i aplikacje, a inne likwiduje. W 2021 roku pożegnamy kilka rozwiązań, które towarzyszyły nam od lat.

Co dla Microsoftu decyduje o tym, czy daną aplikację warto rozwijać, a inna staje się passe? Oczywiście popularność oraz ilość użytkowników korzystających z danego rozwiązania. Ponadto zmieniają się także standardy technologiczne, co sprawia, że niektóre rzeczy należy po prostu porzucić, choćby ze względów bezpieczeństwa. To właśnie dlatego serwery Exchange Online przestaną korzystać z protokołów TLS 1.0 oraz TLS 1.1, przechodząc na obsługę TLS 2.1 i wyższych. Druga zmiana dotyczy aplikacji Skype for Business Online Connector. Tutaj żadnych aktualizacji nie będzie - rozwiązanie to zostanie zlikwidowane 15 lutego. Microsoft rozwija komunikator Teams, który nadaje się zarówno do zdalnych lekcji, jak i spotkań biznesowych, nie chce więc samemu sobie robić konkurencji.

Inna usługa producenta, Visio Web Access zakończy żywot pod koniec września. Zastąpi ją Visio Online. Jeśli ma się diagramy wykonane w VWA, warto zadbać o ich przeniesienie, ponieważ od września będzie je można jedynie przeglądać bez możliwości edytowania. Zniknie natomiast całkowicie aplikacja Office Lens - już teraz została wycofana z Microsoft Store. Kto ma ją zainstalowaną - wciąż może używać, jednak nie wspiera już funkcji związanych z siecią. Alternatywa? Skanowanie poprzez OneDrive. Nie jest to to samo, jednak ma się rozwinąć.

Stare Microsoft Edge, czyli przeglądarka Microsoftu działająca pod kontrolą autorskiego silnika, przestanie być wspierana od kwietnia 2021 roku. Producent zaleca przejście na nowszą wersję, korzystającą z silnika Chromium i warto go posłuchać - nowe Edge działa bardzo wydajnie i płynnie, ma także mnóstwo interesujących i praktycznych funkcji. Jeśli ktoś tego nie zrobi - cóż, aktualizacja przeglądarki zostanie przeprowadzona przez sam system Windows. A jeśli ktoś używa jeszcze przeglądarki Internet Explorer 11, będzie sukcesywnie tracić dostęp do funkcji i usług związanych z Microsoft 365, a więc również warto z nich zrezygnować.

A ja na koniec dodam, że Microsoft likwiduje także Minecraft Earth - o czym piszę tutaj.

Źródło: Windows Latest