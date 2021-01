Windows10X będzie mieć wbudowany mechanizm antykradzieżowy

Nadchodzący system Microsoftu będzie posiadać wbudowane zabezpieczenie, które uniemożliwi osobom trzecim wykonanie resetu systemu. Jak ma to wyglądać?

Prace nad Windows10X trwają już od przeszło roku i od tego czasu mamy zarówno nieoficjalne wycieki, jak i oficjalne informacje od producenta. Dzisiejszą podaje sam Microsoft, więc jest ona stuprocentowo wiarygodna. Jak wszyscy wiemy, do systemu Windows 10 można zalogować się hasłem, pinem lub za pomocą Windows Hello. Gdy ktoś ukradnie nam laptopa lub zostanie on zgubiony, teoretycznie osoba, która wejdzie w jego posiadanie, nie powinna być w stanie się zalogować. Może tego dokonać bez znajomości hasła, korzystając z różnych "tylnych wejść". Wówczas nie ma problemu z resetem systemu do ustawień fabrycznych i wprowadzeniem swoich zmian.

Nowe rozwiązanie Microsoftu, nazwane po prostu "modułem antykradzieżowym", będzie nakładać obowiązek wprowadzenia hasła lub pinu dla każdego, kto będzie chciał wykonać reset do ustawień fabrycznych. Bez tego - nie będzie on możliwy. Podobna rzecz już się pojawiła w 2015 roku - na telefonach Windows Phone wprowadzono "Reset protection", działające w podobny sposób. Być może te doświadczenia pomogą we wprowadzeniu funkcji do systemu Windows 10X. Niestety - poczekamy jeszcze na niego co najmniej pół roku.

Źródło: MS Power User