Wine 5.0 – granie na Linuxie staje się LEPSZE!

Użytkownicy GNU/Linux dobrze wiedzą, że odpalanie gier napisanych pod Windowsa jest dla nich nie lada problemem, gdyby nie WINE prawdopodobnie w ogóle nie byłoby to możliwe.

WINE (akronim rekurencyjny z ang. Wine Is Not an Emulator) nie jest emulatorem, jest warstwą tłumaczącą, która pozwala uruchamiać aplikacje pisane pod środowisko Windows. Aplikacje uruchomione pod Wine zachowują się tak jak uruchomione w środowisku natywnym. Niestety nadal nie uruchomimy tu wszystkich gier oraz aplikacji, ale ich liczba wciąż rośnie.

Jak można przeczytać na stronie twórców po 12 miesiącach od wydania poprzedniej wersji pojawiło się stabilne wydanie WINE 5.0, które niesie ze sobą ponad 7400 indywidualnych zmian i ulepszeń, a te będą działać na korzyść graczy wszelakich dystrybucji Linuxa.

Do najciekawszych usprawnień należą:

obsługa wielu monitorów

obsługa Vulkan w wersji 1.1.126

konwersja większej liczby formatów bitmapowych przez bibliotekę WindowsCodecs

reimplementacja XAudio2

poprawiona obsługa Direct3D 12

wbudowane moduły w formacie PE (Portable Executable, Windowsowski format binarny)

Dzięki tym usprawnieniom Wine 5.0 poradzi sobie dużo lepiej z obsługą aplikacji takich jak Acrobat Reader, Pale Moon, a także gier Tomb Raider, Far Cry 5 czy Skyrim. Lepiej ma także działać platforma Battle.net

Należy pamiętać iż grając na Linuxie może okazać się, iż będziemy potrzebowali nieco wydajniejszej maszyny niż wskazują na to wymagania systemowe danego tytułu.

Źródła WINE 5.0 można pobrać pod linkiem

https://dl.winehq.org/wine/source/5.0/wine-5.0.tar.xz

Pakiety binarne będą dostępne pod adresem

https://www.winehq.org/download

Wydanie zostało poświęcone pamięci Józefa Kucia, który zmarł w sierpniu 2019r, mając zaledwie 30 lat. Był jednym z głównych twórców implementacji Wine Direct3D i głównym twórcą projektu vkd3d (https://wiki.winehq.org/Vkd3d).

Więcej możecie przeczytać na:

https://www.winehq.org/announce/5.0