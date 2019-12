Winter Sale na GOG.COM - Wasteland 2 za darmo!

GOG rozpoczął wielką wyprzedaż zimową. Czy z niej korzystasz, czy nie - możesz pobrać za darmo Wastelands 2!

Grudzień to święta, Mikołajki oraz wyprzedaże w sklepach stacjonarnych i online. GOG dołącza do tych, którzy w tym okresie obniżają ceny i na "dzień dobry" zachęca do odebrania darmowego egzemplarza gry Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition z 2014 roku (trailer poniżej). Jest to oferta ograniczona czasowo - darmowe rozdawanie skończy się 13 grudnia o godz. 15:00. A jeśli chodzi o płatne propozycje, można zainteresować się kolekcją Tylko RED, kosztującą 259,77 i zawierającą wszystkie części gry Wiedźmin oraz Cyberpunk 2077 (oczywiście w przedsprzedaży). Oprócz tego 2500 pozycji uległo przecenom wynoszącym od 15% (pakiet Diablo + Hellfier do nawet 90% (Hard West). Powody do zadowolenia mogą mieć wirtualni stratedzy. Bundle: Strategie Paradox to pięć gier Paradox Interactive w cenach obniżonych od 33% (Age of Wonders: Planetfall, Imperator: Rome) do 66% (Surviving Mars, BATTLETECH) oraz 75% zniżki na Stellaris.

Inny zestaw, Wypasione indyki 2019, to 25% zniżki dla osób posiadających - lub kupujących - takie gry niezależne, jak m.in. Dawn of Man czy Stygian: Reign of the Old Ones. Na tym jeszcze nie koniec - została ogłoszona promocja na GreedFall - do 26 grudnia (godzina 15:00) można nabyć ją 25% taniej.

Winter Sale na GOG.COM potrwa do 2 stycznia 2020 do godziny 15:00.