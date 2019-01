Wiosenna aktualizacja Windows 10 będzie wymagała aż 7 GB miejsca

Aktualizacja Windows 10 (build 1903) będzie wymagała aż 7GB miejsca na dysku, aby mogła zostać wprowadzona.

Kolejna aktualizacja Windows 10 została zaplanowana na wiosnę. Jej nazwa to po prostu Windows 10 April 2019 Update, a numer build'u - 1903. Będzie naprawdę duża, ponieważ wymagane jest aż 7 GB przestrzeni dyskowej, aby mieć pewność, że wszystkie nowości zostaną prawidłowo zainstalowane. Aby zwiększyć szansę na sukces, system będzie samoczynnie dokonywał rezerwacji niezbędnej ilości miejsca. Jak napisał na firmowym blogu Jesse Rajwan, odpowiedzialny za dział plików systemowych: "Naszym celem jest usprawnienie codziennego funkcjonowania komputera użytkownika poprzez zapewnienie kluczowym funkcjom systemu dostępu do przestrzeni dyskowej. Każda aktualizacja wymaga tymczasowego udostępnienia miejsca w celu pobrania i instalacji. Dlatego aktualizacja najpierw będzie rezerwować miejsce na dysku".

Dlaczego potrzebne jest aż 7 GB? Tego jak na razie nie wyjaśniono, więc nie wiemy, co przyniesie. Jednak wiemy, że każda aktualizacja zawiera spakowane pliki, które po pobraniu są rozpakowywane. Podczas procesu ich instalacji powstają pliki tymczasowe, które są kasowane po potrzebnym wykorzystaniu. Można zatem przypuszczać, że zmiany będą spore. Warto pamiętać, że rezerwowana na czas operacji przestrzeń nie wpływa w żaden sposób na wcześniejszą wersję Windows 10, ani w żaden sposób nie modyfikuje jej plików, dlatego przez 30 dni od momentu aktualizacji można cofnąć zmiany i powrócić do niej.

Funkcja rezerwacji przestrzeni dyskowej zostanie zaimplementowana domyślnie w nowym buildzie systemu i będzie wykorzystywana przez kolejne aktualizacje. Nie wiadomo, czy administratorzy IT będą w stanie zarządzać rezerwowaną przestrzenią w ramach zasad polityki grupowej. Microsoft jak na razie nie odpowiedział na to zapytanie. Ponadto warto wspomnieć, że jak dotąd użytkownik był informowany o wymaganej ilości wolnej przestrzeni, jednak ma się to zmienić. W ten sposób Microsoft chce zautomatyzować proces aktualizowania systemu i zapewnić jego skuteczność. Wprowadzając aktualizacje zbiorcze, Microsoft chce w agresywny sposób usuwać czynniki, które mogą przeszkadzać we wprowadzaniu nowych wersji.