Wiosenna aktualizacja sterowników Nvidia - wsparcie dla DirectX 12 Ultimate, nowe narzędzia RTX Dev Tools, DLSS 2.0 i wiele innych

Nvidia zaprezentowała nowości na wiosnę 2020 roku. Gracze będący w kwarantannie mogą już zacierać ręce i aktualizować swoje sterowniki.

Nvidia zorganizowała breifing prasowy, na którym zaprezentowano nowości programowe dla kart graficznych z rodziny GeForce. Pierwotnie informacje te miały zostać zaprezentowane na konferencja Game Developer Conference 2020 w tym tygodniu, ale z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane.

Sprawdzamy, co nowego dla graczy przygotowała Nvidia wiosną 2020 roku.

Na samym początku spotkania pracownicy firmy Nvidia przypomnieli o kluczowych cechach kart graficznych z serii GeForce RTX.

Po krótkim wstępie Nvidia przeszła do głównego punktu programu, którym jak łatwo przewidzieć jest ray tracing. Technologia ta jest mocno promowana przez Nvidię oraz jej partnerów. Dla przypomnienia ray tracing to technika pozwalająca symulować fizyczne zachowanie się światła, umożliwiając renderowanie w czasie rzeczywistym grafiki w kinowej jakości.

Zieloni stworzyli wokół ray tracingu cały ekosystem składający się z odpowiednich API, sterowników, kompatybilnych gier oraz kart graficznych. Producent chwali się, ze sprzedano juz ponad 15 milionów kart graficznych z obsługą ray tracingu.

Nvidia w dalszym ciągu zamierza rozbudowywać swój ekosystem zbudowany na ray tracingu. Wśród nowości znajdziemy RTX Global Illumination SDK, silnik Unreal Engine w wersji 4.25 oraz wsparcie dla Vulkan RT.

W zeszłym tygodniu Nvidia ogłosiła również że jej karty graficzne GeForce RTX są w pełni kompatybilne z najnowszym zestawem API Microsoft DirectX 12 Ultimate. Więcej szczegółów znajduje się w oddzielnym tekście.

Nvidia mocno wierzy w AI. Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja będzie teraz pomagać układom graficznym GeForce RTX. AI odpowiadać będzie za renderowanie, fizykę rozgrywki, animacje oraz streamowanie do sieci.

Zieloni wprowadzają także DLSS 2.0.

DLSS to skrót od Deep Learning Super Sampling. Jest to technologia dostępna w kartach graficznych GeForce RTX, która pozwala na przyspieszenie działania gier kosztem niewielkiego, praktycznie niezauważalnego spadku jakości. DLSS wraz z ray tracingiem to główne nowości układów graficznych opartych na architekturze Turing.

DLSS 2.0 ma zapewnić 2 razy szybszą sieć AI, która odpowiada za skalowanie we wszystkich procesorach graficznych RTX. Druga generacja DLSS pozwoli również na skorzystanie z dobrodziejstw rozdzielczości 4K oraz zaoferuje szybszą integrację z poszczególnymi tytułami.

Ulepszona architektura Deep Learning Super Sampling pozwoli na poprawę wydajności oraz jakości. Na briefingu prasowym Nvidia zapowiedziała, że gra MechWarrior 5 otrzymuje wsparcie dla DLSS 2.0. Na wybranych klatkach z tego tytułu zaprezentowano różnice pomiędzy DLSS, a DLSS 2.0 oraz pomiędzy brakiem DLSS, a włączonym DLSS 2.0.

W chwili obecnej silnik Deep Learning Super Sampling 2.0 dostępny jest w grach takich, jak Wolfenstein Youngblood, Deliver Us The Moon, MechWarrior 5, Control DLC oraz w silniku Unreal Engine.

Dodatkowo najnowsza wersja sterowników Game Ready Drivers z marca 2020 roku jest kompatybilna z następującymi tytułami: Doom Eternal, Resident Evil 3, Control DLC, Ghost Recon, Half Life: Alyx oraz MechWarrior 5.

Sprawdź, ile kosztuje karta graficzna GeForce RTX 2060 Super, która jest kompatybilna z wyżej wymienionymi nowościami.