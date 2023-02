Wiosenne porządki krok po kroku – czas start! Z tymi urządzeniami pójdzie ci o wiele łatwiej

Myślisz już o wiosennych porządkach? Z tymi urządzeniami z RTV Euro AGD będzie to i łatwe, i przyjemne.

Wiosna zbliża się już coraz większymi krokami. A jak wiosna, to i wiosenne porządki! Nic dziwnego – wraz z nadejściem pierwszych promieni ciepłego słońca mamy ochotę uprzątnąć przestrzeń wokół siebie. Przeważnie w planach jest mycie okien, szorowanie podłóg, pranie dywanów, odgracanie wnętrza szaf i szuflad, a także usuwanie kurzu z tak trudnych miejsc, jak karnisze czy klosze lamp. Wizja wdrożenia ładu i powiewu wiosennej świeżości bywa mobilizująca, jednak nie zawsze jest to wystarczające. Niedługo później przychodzi jednak pierwsze zniechęcenie. Co może pomóc? Nowe, funkcjonalne urządzenie – z pewnością!

Urządzenia przydatne podczas porządków – co warto mieć?

Wśród sprzętów, które moim zdaniem powinny pojawić się w każdym domu, jest kilka dość oczywistych propozycji. Jednak zwykle długo wahamy się, zanim kupimy wymarzone AGD. Barierą bywa nie tylko cena, ale i obawa, że zachwalany przez producenta produkt tak naprawdę z funkcjonalnością nie ma zbyt wiele wspólnego. Tymczasem są urządzenia, które bez wątpienia mogą ułatwić porządki i uczynić je przyjemniejszymi. Efekt jest tego wart.

Co spośród urządzeń AGD do sprzątania warto mieć?

odkurzacz pionowy – warto, by oferował też funkcję mopowania, dzięki czemu zyskamy naprawdę wielofunkcyjne urządzenie,

– warto, by oferował też funkcję mopowania, dzięki czemu zyskamy naprawdę wielofunkcyjne urządzenie, robot sprzątający – sprawdzi się nie tylko w dużych, ale i w niewielkich mieszkaniach (w tym artykule pisałam szerzej o tym, czy taki sprzęt sprawdza się na mojej małej przestrzeni),

– sprawdzi się nie tylko w dużych, ale i w niewielkich mieszkaniach (w tym artykule pisałam szerzej o tym, czy taki sprzęt sprawdza się na mojej małej przestrzeni), myjka do okien – wśród nowoczesnych rozwiązań nie może zabraknąć innowacyjnej myjki do okien i podobnych powierzchni,

– wśród nowoczesnych rozwiązań nie może zabraknąć innowacyjnej myjki do okien i podobnych powierzchni, parownica – zastąpi detergenty i uwolni cię od konieczności stosowania "chemii",

– zastąpi detergenty i uwolni cię od konieczności stosowania "chemii", odkurzacz piorący – nada się nie tylko do dywanów i tapicerek, ale i do zbierania rozlanych płynów.

Fot. Pexels/Polina Tankilevitch

Generalne porządki – od czego zacząć?

Wielkie wiosenne sprzątanie warto rozpocząć od dokładnego wyczyszczenia wszystkich podłóg. Chodząc, wzbijamy zebrany na ich powierzchni kurz, który następnie może osiadać na świeżo przetartych blatach mebli. Dlatego dokładne odkurzenie i umycie wszystkich płytek, paneli, parkietów itd. jest naprawdę ważne. Co się przyda? Oczywiście, najbardziej wszechstronnym i poręcznym urządzeniem będzie w tym wypadku odkurzacz pionowy. Najlepiej, by dodatkowo miał funkcję mopowania, by kompleksowo wyczyścić podłogę.

Tefal X-Force Flex 12.60 Aqua TY98C0

Ten bezprzewodowy odkurzacz został uzupełniony o funkcję mopowania. Dzięki specjalnej głowicy urządzenie kompleksowo sprząta podłogę, odkurzając ją i myjąc jednocześnie. Ważnym atutem tego sprzętu jest łamana rura, która pozwoli ci bez zbędnego wysiłku posprzątać nawet trudniej dostępne miejsca pod meblami. Co więcej, producent zadbał o inteligentny tryb automatyczny, który zwiększa moc ssania, gdy odkurzacz wykryje dywan oraz zmniejsza ją znów po powrocie na twardą podłogę. W zestawie znajdziesz też zintegrowane szczotki EasyBrush, mini turboszczotkę oraz ssawkę szczelinową. Odkurzacz nie wymaga stosowania worków – wystarczy wypiąć zbiornik na kurz oraz wysypać zebrane zanieczyszczenia. W pełni naładowany akumulator pozwala na nawet 45 minut sprzątania. Urządzenie zostało też uzupełnione o podświetlenie turboszczotki.

Kupisz tutaj za 1949 zł.

Samsung Jet 90 premium VS20R9048T3/GE

To kolejny model bezprzewodowego odkurzacza pionowego, który oferuje również funkcję mopowania. Wszystko dzięki dołączonej do zestawu nakładce do czyszczenia podłóg na mokro lub polerowania. Warto jednak pamiętać, że w przypadku tego modelu nie możemy spodziewać się jednoczesnego odkurzania i mycia danej powierzchni. Czynności te przy pomocy tego sprzętu wykonuje się osobno. W zestawie znajdziemy elektroszczotkę Soft Action, minielektroszczotkę, szczotkę do kurzu z miękkim włosiem, szczelinówkę, a także elastyczną końcówkę. Dodatkowo, producent zadbał o wolnostojącą stację ładującą, będącą jednocześnie wygodnym stojakiem dla odkurzacza i wszystkich akcesoriów. Zgodnie z deklaracjami, urządzenie oferuje pracę do 60 minut na jednym ładowaniu.

Kupisz tutaj za 2799 zł.

Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01

W tym modelu odkurzanie i mycie podłogi może odbywać się w jednym czasie. Na jednym ładowaniu może pracować do 80 minut. Ciekawym elementem wyposażenia jest nasadka zasysająca 360 st., uzupełniona o podświetlenie LED. Oczywiście, w zestawie – oprócz wspomnianej nasadki i nasadki 2w1 Aqua Plus – znajdziemy też minielektroszczotkę, zintegrowaną szczotkę do kurzu oraz szczelinówkę. Podobnie jak poprzednicy, ten model również nie wymaga stosowania worków. Wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający zbiornik na kurz, wyciągnąć pojemnik, zdjąć z niego pokrywkę i wysypać zebrane zanieczyszczenia.

Kupisz tutaj za 2529 zł.

Porządki – przydatne gadżety i urządzenia

Wśród absolutnych hitów, które mogą naprawdę ułatwić sprzątanie, są m.in. robot do okien, parownica czy odkurzacz piorący. Znacząco ułatwią sprzątanie i sprawią, że będzie szło o wiele szybciej. W dodatku pozwalają na ograniczenie użycia środków chemicznych. Jest tylko jeden minus – gdy już raz spróbujesz, nigdy nie zechcesz zrezygnować z tych udogodnień.

Robot do mycia okien Hobot 2S

To bardzo nowoczesny robot do mycia okien. Został wyposażony w podwójną dyszę ultradźwiękową. Ma ona za zadanie nebulizować wodę w mgłę o rozmiarze 15μm. To właśnie dzięki temu podczas mycia okien przy pomocy tego robota mamy uniknąć tworzenia się smug. Siła wznoszenia wynosi 7 kg, dzięki czemu robot ma stabilne poruszać się w górę i w dół. Co ważne, ta nowoczesna myjka sprawdzi się nie tylko do czyszczenia okien, ale również glazury i wszelkich innych gładkich powierzchni. Producent przekonuje ponadto, że dzięki przemyślanej konstrukcji ściereczki urządzenie dotrze nawet do narożników. Jeden m2 powierzchni jest czyszczony w ciągu 2,4 minuty. Urządzenie zostało zaprogramowane do pracy w ruchu zygzakowatym – najpierw w poziomie, a później w pionie. Sterowanie jest możliwe przy pomocy zarówno pilota, jak i aplikacji mobilnej. Dodatkowym udogodnieniem są komunikaty głosowe.

Kupisz tutaj za 1799 zł.

Parownica Ariete XVapor Deluxe 4146

To urządzenie może doskonale zastąpić używaną zwykle podczas porządków "chemię". Zamiast detergentów wykorzystuje bowiem parę. Co ciekawe, parownicy można używać zarówno do sprzątania dużych powierzchni (jak np. podłogi), jak i niewielkich (np. kuchenne blaty). Dotrze do nawet trudno dostępnych zakamarków. Przy pomocy takiego sprzętu dokładnie umyjesz okna, a nawet upierzesz tapicerkę sofy czy fotela. Wszystko dzięki dołączonym do zestawu końcówkom – m.in. ściągaczce oraz szczotce do tkanin. Poza tym w komplecie znajdziesz też 2 adaptery, 2 rury przedłużające, 2 szczotki okrągłe, 2 szmatki, końcówkę szczelinową, lejek, miarkę i szczotkę do podłóg. Urządzenie jest gotowe do pracy w ciągu 8 minut.

Kupisz tutaj za 499 zł.

Odkurzacz piorący Bosch AquaWash&Clean BWD421PRO

Ten odkurzacz to naprawdę wielofunkcyjny sprzęt – odkurzy, zbierze rozlane płyny, a także upierze plamy na dywanie lub tapicerce. Producent zadbał o możliwość pracy w dwóch trybach: workowym lub z filtrem wodnym. W przypadku tego modelu możemy liczyć na podwójny system filtracji – odkurzacz ma filtr wodny oraz filtr HEPA. W zestawie znajdziemy ssawkę do prania dywanów i zbierania wody, ssawkę do prania tapicerki, ssawkę szczelinową, ssawko-szczotkę z przełącznikiem parkiet-dywan, szczotkę do parkietów, szczotkę małą oraz turboszczotkę.

Kupisz tutaj za 1099 zł.