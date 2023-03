Wiosną potrzebujesz dodatkowego źródła ciepła? Oto, jakie masz opcje

Zastanawiasz się, jaki grzejnik wybrać, by zabezpieczyć się na zakończenie sezonu grzewczego? Lepszy grzejnik olejowy czy konwektorowy? Podpowiadamy!

Wiosną również bywają chłodne dni. Wiele osób obawia się, że po zakończeniu sezonu grzewczego może pojawić się problem z ogrzaniem domu dotychczas stosowaną metodą. Na szczęście producenci oferują różne alternatywne sposoby, by podnieść temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Jedną z opcji jest grzejnik elektryczny (o innych metodach pisaliśmy w tym materiale). Czy wiesz, czym różnią się między sobą poszczególne typy grzejników elektrycznych? Wyjaśniamy.

Rodzaje grzejników na prąd:

Do wyboru jest kilka typów grzejników elektrycznych: olejowe i konwektorowe (najpopularniejsze), a także promienniki i grzejniki ceramiczne.

Grzejniki olejowe są wypełnione olejem, dzięki czemu pozostają ciepłe jeszcze długo po odłączeniu urządzenia od zasilania . Istotnym minusem jest czas nagrzewania – trwa to dość długo. Jednak potem grzejnik oddaje ciepło jeszcze przez długi okres. Grzejniki olejowe są idealne do ogrzewania większych pomieszczeń .

są wypełnione olejem, dzięki czemu . Istotnym minusem jest – trwa to dość długo. Jednak potem grzejnik oddaje ciepło jeszcze przez długi okres. Grzejniki olejowe są . Grzejniki konwektorowe wykorzystują zjawisko cyrkulacji powietrza – zasysają, a następnie podgrzewają znajdujące się nisko powietrze, które potem się unosi. Ciepło rozchodzi się bardzo szybko , jednak nie możemy liczyć na efekt utrzymania go tak długo, jak w przypadku urządzeń wypełnionych olejem. Taki sprzęt jest lekki, łatwy do przenoszenia pomiędzy pomieszczeniami. Grzejniki konwektorowe lepiej radzą sobie z ogrzewaniem mniejszych pomieszczeń .

wykorzystują – zasysają, a następnie podgrzewają znajdujące się nisko powietrze, które potem się unosi. Ciepło , jednak nie możemy liczyć na efekt utrzymania go tak długo, jak w przypadku urządzeń wypełnionych olejem. Taki sprzęt jest pomiędzy pomieszczeniami. Grzejniki konwektorowe lepiej radzą sobie z ogrzewaniem . Promienniki to grzejniki emitujące promieniowanie podczerwone . Idealne, gdy potrzebujemy ogrzać niewielką przestrzeń . Mają specjalny panel odbijający emitowane ciepło.

to . Idealne, gdy potrzebujemy ogrzać . Mają specjalny panel odbijający emitowane ciepło. Grzejniki ceramiczne , podobnie jak olejowe, nagrzewają się dłużej, ale i dłużej emitują ciepło, nawet po odłączeniu z gniazdka. Wewnątrz mają bowiem ceramiczny wkład.

Jaki grzejnik wybrać?

Znasz już różne rodzaje grzejników. Zastanawiasz się, jaki będzie dla ciebie najlepszy? Weź pod uwagę tych kilka szczegółów:

powierzchnia pomieszczenia, które będzie ogrzewane – im większe pomieszczenie, tym mniej opcji nam pozostaje; do podnoszenia temperatury w naprawdę dużych pokojach polecamy grzejniki olejowe, które rozprowadzają ciepło równomiernie, a dodatkowo mogą okazać się bardziej oszczędne (nie wymagają stałego podłączenia do prądu, gdyż długo po nagrzaniu oddają ciepło);

– im większe pomieszczenie, tym mniej opcji nam pozostaje; do podnoszenia temperatury w naprawdę dużych pokojach polecamy grzejniki olejowe, które rozprowadzają ciepło równomiernie, a dodatkowo mogą okazać się bardziej oszczędne (nie wymagają stałego podłączenia do prądu, gdyż długo po nagrzaniu oddają ciepło); budżet – bardzo istotny czynnik, który może zaważyć na ostatecznej decyzji; grzejniki konwektorowe to stosunkowo niedrogie urządzenia, mogą więc okazać się dobrą propozycją, jeśli nie chcesz dużo wydawać;

– bardzo istotny czynnik, który może zaważyć na ostatecznej decyzji; grzejniki konwektorowe to stosunkowo niedrogie urządzenia, mogą więc okazać się dobrą propozycją, jeśli nie chcesz dużo wydawać; liczba pomieszczeń, które chcemy ogrzewa ć – jeśli zamierzasz przenosić ten sprzęt pomiędzy pokojami, zdecydowanie lepiej sprawdzi się grzejnik konwektorowy, który jest niewielki, a przede wszystkim dość lekki.

Jaki grzejnik olejowy wybrać? Przykłady

HB OFR2901T

Jest to 11-żebrowy grzejnik olejowy z 3 ustawieniami stopni mocy (1000/1500/2500 W). Zastosowano w nim funkcję Turbo, która zwiększa zasięg dystrybucji ogrzanego powietrza. Dodatkowo, ma funkcję zabezpieczenia przed przegrzaniem, przewróceniem i zamrażaniem.

Cena: 419 zł – klik

OLIMPIA SPLENDID Caldorad 9 Digital

Jak zapewnia producent, zastosowana w tym grzejniku specjalna konstrukcja metalowych elementów oraz otwory po bokach umożliwiają długotrwały, równomierny rozkład ciepła. Urządzenie ma też praktyczne kółka do przesuwania bez ryzyka zarysowania podłogi. Górny uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia. Co więcej, urządzenie ma cyfrowy wyświetlacz, który może służyć do odczytywania ustawień temperatury, ustawiania timera 24h oraz trybów pracy.

Cena: 619,99 zł – klik

Jaki grzejnik konwektorowy wybrać? Przykłady

Cecotec ReadyWarm 6500 Turbo Convection

W tym modelu mamy moc 2400 W, która ma umożliwiać ogrzanie większego pomieszczenia. Dodatkowo, producent zastosował w tym grzejniku mechaniczny termostat, ułatwiający wybranie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, a także zabezpieczenie przed przegrzaniem, chroniące urządzenie przed zepsuciem się.

Cena: 249 zł – klik

CECOTEC Ready Warm 2500 Thermal

Ten designerski grzejnik ma moc 1800 W. Użytkownik ma do dyspozycji 3 tryby pracy: dzienny (od 5 st. do 35 st.), nocny (od 5 st. do 25 st.) i tryb Neverfrost (od 5 st. do 15 st.). Zastosowana została w tym urządzeniu technologia Energy Save ma być energooszczędny. Dodatkowo, dbając o bezpieczeństwo użytkowników, producent zadbał o system Overprotect, który wyłącza urządzenie w przypadku wykrycia przegrzania.

Cena: 1099,99 zł 999,99 zł – klik

Promiennik czy grzejnik ceramiczny? Przykłady

OLIMPIA Splendid CARBON BLACK 99579

Jest to przenośny promiennik ciepła o mocy 1100 W. Elementy grzejne zostały wykonane z włókna węglowego, które mają maksymalizować ogrzewanie, jednocześnie minimalizując rozpraszanie światła. Do dyspozycji użytkownika są 2 ustawienia mocy grzania: 600 lub 1100 W. Wśród dodatkowych funkcji jest automatyczna oscylacja oraz termostat bezpieczeństwa.

Cena: 269 zł – klik

HB CTH2002D

Jest to przenośny grzejnik ceramiczny o mocy maksymalnej 2000 W, z 2 poziomami mocy grzania. Dodatkowo, urządzenie ma zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz przed przewróceniem. Do zestawu dołączono pilot sterowania. Grzejnik wyposażono też w wyświetlacz elektroniczny.

Cena: 209 zł – klik