Wirtualne Targi Książki rozpoczęte. Weź udział w spotkaniach online ze znanymi autorami

Wydawnictwo Insignis wraz ze sklepem Empik organizują wirtualne spotkanie z Dmitrijem Glukhovskim i z Raphaelem Bobem-Waksbergiem w ramach Warszawskich Targów Książki. Jak wziąć udział w wydarzeniu?

Maj to szczególny miesiąc dla wszystkich czytelników - w tym czasie, co roku, odbywają się Warszawskie Targi Książki, w ramach których organizowane są liczne wydarzenia, spotkania, prezentacje nowości wydawniczych oraz inne atrakcje literacko-artystyczne. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją tradycyjne Targi zostały odwołane. Jednak wielbiciele książek nie muszą się martwić. Aby podtrzymać ideę tego wielkiego święta, wydawnictwo Insignis wraz z Empikiem postanowiło zorganizować wirtualne spotkania autorów z czytelnikami.

Głównymi gośćmi będą Dmitry Glukhovsky - legendarny twórca postapokaliptycznego świata Metro 2033 oraz Raphael Bob-Waksberg - twórca i producent wykonawczy serialu Netfliksa BoJack Horseman oraz autor wydanej niedawno w Polsce książki Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twej nędznej glorii – bajecznie niebanalnego zbioru opowiadań o miłości. Spotkanie z pierwszym autorem odbędzie w czwartek 21 maja o godzinie 20:00, natomiast z drugim wymienionym twórcą w niedzielę 24 maja o godzinie 18:00.

W wirtualnych spotkaniach można wziąć udział za pośrednictwem facebookowego profilu facebook.com/empikcom/. To idealna okazja, aby zadać autorom pytania i wysłuchać, co mają do powiedzenia na temat swoich dzieł. Spotkania będą wspierane przez tłumacza z języka angielska oraz tłumacza migowego.

Przewidziane są dwie części spotkania. W pierwszej odbędzie się rozmowa prowadzącego z autorem, w drugiej - wszyscy uczestnicy spotkania online będą mogli zadać pytanie autorowi.

Oprócz wspomnianych twórców, w wirtualnych spotkaniach pojawią się również inni znani pisarze, m.in. Regina Brett – autorka takich bestselerów jak Bóg nigdy nie mruga i Jesteś cudem. Cały program wydarzenia jest dostępny na facebookowej stronie facebook.com/events.

Podczas rozmów online warto wyposażyć się w odpowiednie słuchawki. Polecamy nasz ranking.