Wirtualne kasyno na FB? Uwaga - pułapka!

Specjalnie stworzona na Facebooku grupa wirtualnego Vulkan Casyno Joker nakłania użytkowników do założenia i zasilenia konta. Jest to oszustwo w celu wyłudzenia danych logowania oraz kart płatniczych.

Zidentyfikowane przez ekspertów ESET oszustwo funkcjonuje co najmniej od 18 maja bieżącego roku. Jest rozpowszechniane w ramach grupy o nazwie Vulkan Casyno Joker, a na kolejnych podstronach związanych z kampanią znajdują się też nazwy Vulkan Vegas i Play with Vegas. Zaproszenie do kasyna możesz otrzymać od niczego nieświadomych znajomych, których konta zostały zaatakowane. Niestety - wygląda ono całkowicie autentycznie, nie ma w nim literówek, dziwnych określeń czy koślawych sformułowań, mogących świadczyć o tłumaczeniu maszynowym. Zachętę do rejestracji stanowi wysoko bonus - obiecane jest 4 tysiące złotych oraz 125 spinów (punkty do wykorzystania w grze kasyna).

Jeśli ktoś jest zainteresowany, musi założyć konto, podając nie tylko e-mail, ale i hasło do niego! Można je stworzyć także poprzez Facebook, Google lub za pośrednictwem Twittera. I to jeszcze gorzej, ponieważ taka czynność umożliwia oszustom przejęcie konta w celu rozpowszechniania oszustwa wśród znajomych ofiary. Kamil Sadkowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET, wyjaśnia:

Po zdobyciu danych logowania do konta na Facebooku, oszuści mogą publikować na tablicy ofiary materiały reklamowe, które zawierają link do strony rzekomego kasyna w portalu społecznościowym. Te działania mają na celu nakłaniać kolejne osoby do dołączenia do grupy, aby umożliwić dalsze propagowanie oszustwa. Końcowym celem cyberprzestępców jest kradzież danych kart płatniczych

A podanie danych do karty jest niezbędne, aby uczestniczyć w dalszych etapach gry - z karty zasilane jest konto i wypełnić formularz, podając dane swojej karty płatniczej. Nieświadomi użytkownicy wypełniają poszczególne pola, licząc na szybki zarobek. W ten sposób wyłudzane są dane kart płatniczych, umożliwiając oszustom wykonanie szeregu operacji bankowych, które mogą pozbawić ofiary wszelkich oszczędności! Dlatego eksperci przypominają - po zaproszeniu do jakiejkolwiek grupy na Facebooku należy zawsze sprawdzić u źródła i skontaktować się niezależnym kanałem komunikacji ze znajomym, od którego otrzymaliśmy wiadomość, pytając, czy faktycznie wysłał do nas jakąkolwiek propozycję.

Czujność powinny budzić oferty szybkiego wzbogacanie się w ten czy inny sposób oraz oferowanie nagród. Jeśli ktoś za znajomych doniesie Ci, że wysyłasz dziwne zaproszenia, dobrze przeskanować komputer oprogramowaniem antywirusowym. Można także skorzystać z udostępnionego przez ESET, bezpłatnego skanera online.