Wirtualne spotkania? ThinkSmart Hub 500 to urządzenie, które zmienia zasady gry

Wideokonferencje i wirtualne spotkania w 2020 roku stały się niezwykle istotne. Lenovo ThinkPad Hub 500 to urządzenie, które kompleksowo rozwiąże wszelkie problemy z wideo spotkaniami w przedsiębiorstwach o różnej wielkości, a dodatkowo znacząco poprawi ich jakość.

Spis treści

Wirtualne spotkania ułatwiają pracę grupową oraz eliminują konieczność fizycznego spotkania. Niestety czasami konfiguracja sprzętu niezbędnego do wykonania wideokonferencji spędza sen z powiek wszystkim jej uczestnikom. Obawa o niezawodność sprzętu oraz odpowiednią jakość audio-wideo sprawia, że uczestnicy bardzo często mają ogromne problemy ze skupieniem się i sprawnym przeprowadzeniem spotkania.

Rozwiązaniem ich problemów jest Lenovo ThinkSmart Hub 500. Sprzęt ten wprowadza telekonferencje na zupełnie nowy poziom. Za pomocą jednego urządzenia All-in-One jesteśmy w stanie w szybki sposób zorganizować telekonferencje, której jakość znacząco przewyższy nasze oczekiwania.

Lenovo ThinkSmart Hub 500 to kompleksowe urządzenie przeznaczone do sal konferencyjnych, które jest łatwe we wdrożeniu i obsłudze. Niezaprzeczalną zaletą ThinkSmart Hub 500 jest ogromna elastyczność. System dostosowuje się do sal o różnej powierzchni oraz jest kompatybilny z wieloma platformami oprogramowania. Dzięki temu niezależnie od ilości uczestników oraz platformy, na której organizowane jest wirtualne spotkanie możemy liczyć na rewelacyjną jakość połączenia.

Kompatybilność z popularnymi platformami

Lenovo ThinkSmart Hub 500 dostarczany jest z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 IoT Enterprise. Oprogramowanie to zapewnia światowej klasy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i jest używane w największych korporacjach na całym świecie. Urządzenie kompatybilne jest z wieloma popularnymi platformami do przeprowadzania wideokonferencji takimi, jak Zoom, Skype czy Microsoft Teams. ThinkSmart Hub 500 posiada certyfikaty Skype for Business Group, Microsoft Teams oraz Zoom Rooms, które gwarantują bezproblemową pracę. Nabywca może wybrać jeden z dwóch wariantów ThinkSmart Hub 500, który dostarczany jest z preinstalowanym Zoom Rooms lub Teams Rooms oraz Skype Room System.

Niezależnie od wybranej wersji ThinkSmart Hub 500 zaoferuje takie same możliwości oraz intuicyjną obsługę.

Dzięki certyfikatom oraz wbudowanej łączności audio-wideo możemy mieć pewność, że spotkanie rozpocznie się o czasie, a my unikniemy nerwowych sytuacji związanych z problemami technicznymi podczas łączenia.

Czytelny ekran dotykowy do zarządzania spotkaniami

Lenovo ThinkSmart Hub 500 został wyposażony w pokaźnych rozmiarów ekran o przekątnej 11,6 cala i rozdzielczości Full HD. Panel charakteryzuje się jasnością maksymalną na poziomie 300 nitów, która w połączeniu z matową powierzchnią matrycy oraz antyodblaskową warstwą zapewnia czytelność nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

Obracana stopka zwiększająca efektywność

Wyświetlacz ThinkSmart Hub 500 umieszczony został na specjalnej nóżce, dzięki której ekran może być obracany w zakresie 360 stopni. Oznacza to, że każda osoba biorąca udział w spotkaniu może natychmiastowo obrócić ThinkSmart Hub'a 500 w swoją stronę i udzielić odpowiedzi lub zapoznać się z treściami wyświetlanymi na ekranie.

Dźwięk najwyższej jakości

Urządzenie przeznaczone do przeprowadzania wirtualnych spotkań musi posiadać wbudowane głośniki oraz mikrofony. W przypadku ThinkSmart Hub 500 do dyspozycji mamy dwa 4 W głośniki kompatybilne z technologią Dolby Audio Premium oraz dwa mikrofony kierunkowe. Zestaw ten zapewnia wyraźny i donośny dźwięk w salach konferencyjnych o małej oraz średniej powierzchni.

ThinkSmart Hub 500 posiada również wbudowane złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm, za pomocą którego możemy podłączyć zewnętrzne głośniki.

Wydajne podzespoły

ThinkSmart Hub 500 został wyposażony w wydajne podzespoły, które dbają o płynne działanie systemu Windows 10 IoT oraz klienckich aplikacji do przeprowadzania wirtualnych spotkań. W środku urządzenia umieszczono procesor Intel Core i5-7500T ze wsparciem dla technologii vPro. Jest to czterordzeniowy układ o taktowaniu bazowym wynoszącym 2,7 GHz. ThinkSmart Hub 500 posiada również 8 GB pamięci operacyjnej wykonanej w technologii DDR4 oraz kartę graficzną Intel HD Graphics 630.

Za łączność z internetem odpowiada karta sieciowa Intel I219LM Jacksonville oraz moduł Intel Wireless AC 8265 z Bluetooth 4.2. ThinkSmart Hub 500 posiada również czujnik obecności człowieka korzystający z podczerwieni oraz sprzętowe wskaźniki LED informujące o statusie pracy urządzenia oraz statusie połączenia.

ThinkSmart Hub 500 waży zaledwie 2,5 kg i posiada kompaktowe wymiary (279 mm x 193 mm x 176 mm). Producent nie zapomniał również o zastosowaniu gniazda Kensington Lock, które pozwoli zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą.

Możliwość nagrywania spotkań w czasie rzeczywistym

Lenovo ThinkSmart Hub 500 posiada złącze HDMI z wbudowaną kartą do rejestracji obrazu. Oznacza to, że urządzenie potrafi w czasie rzeczywistym nagrywać przebieg spotkania. Zapisane nagranie można później udostępnić zainteresowanym osobom oraz przechowywać w celu udokumentowania przebiegu spotkania.

System zarządzania przewodami

Lenovo ThinkSmart Hub 500 posiada pokaźną liczbę portów. Na pleckach urządzenia, za specjalną maskownicą umieszczono wejście HDMI, dwa wyjścia HDMI, port RJ-45, 4 porty USB 3.0 Typu A oraz zintegrowane gniazdo stereo mikrofonu/wyjścia audio 3,5 mm.

Podłączając przewody do ThinkSmart Hub 500 możemy skorzystać z wbudowanego organizera kabli. Rozwiązanie to pozwala w ergonomiczny sposób ułożyć wszystkie przewody. Po zamknięciu organizera mamy pewność, że okablowanie pozostaje na swoim miejscu i nie rozłączy się podczas spotkania.