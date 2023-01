Wirujący seks, czyli Witamy w Chippendales. Recenzja serialu true crime od Disney+

Nowy serial Disney+ zabiera widzów za lśniącą fasadę męskiego striptizu i ukazuje historię powstania kultowej grupy Chippendales. Czy twórcom udało się jednak wycisnąć wszystko z tej napędzanej walką o władzę historii?

Hasło "Chippendales" większości kojarzy się z umięśnionymi tancerzami, ekstrawaganckimi pokazami i piszczącymi kobietami – w tym kontekście zbrodnia raczej nie przychodzi nikomu na myśl. Nic dziwnego, w końcu męski striptiz większość zna jedynie z filmów w rodzaju Magic Mike'a, które koncentrują się na zabawowym aspekcie przedsięwzięcia – ponure elementy tego biznesu to "specjalność" produkcji o damskim sexworkingu. Twórcy nowego serialu Disneya postanowili jednak sięgnąć poza blichtr i blask i ukazać kulisy powstania słynnej grupy striptizerów.

Amerykański sen

Przełom lat 70. i 80. Somen “Steve” Banerjee (Kumail Nanjiani) to imigrant z Indii, który po kilku latach pracy na stacji benzynowej zrewidował swoje plany zawodowe. Steve do USA przybył z nadzieją na spektakularny sukces, a za swojego guru uważał samego Hugh Hefnera. Miast jednak drobnymi kroczkami wędrować od pucybuta do milionera, bohater zdecydował się na spektakularny skok na społecznej drabinie – wszystkie zaoszczędzone pieniądze postanowił zainwestować w elegancki klub dla… graczy w backgammon.

Jak łatwo się domyślić, planszówka, choć popularna, nie była czymś, co rozgrzewało wyobraźnię mieszkańców Los Ageles – lokal świecił więc pustkami. Poszukując “tego właściwego” pomysłu na przyciągnięcie gości, Somen wędrował od jednej fatalnej koncepcji do kolejnej, a mury klubu Destiny II były świadkami tak pełnych klasy wydarzeń, jak walki w kisielu czy konkurs jedzenia ostryg na czas.

O stworzeniu lokalu ze striptizem dla kobiet zadecydował przypadek. Znajomi Somena – modelka Playboya Dorothy Stratten (Nicola Peltz) i jej mąż, drugoligowy promotor klubów Paul Snider (Dan Stevens) – zabrali go na imprezę w gejowskim lokalu. Widok tłumu entuzjastycznie reagującego na młodego striptizera podsunął Steve’owi pomysł tyleż genialny, co oczywisty.

Liczy się tylko kolor zielony

Akcja serialu toczy się szybko, płynnie przechodząc od przaśnych początków do pokazów z profesjonalnymi tancerzami i dopracowanymi kostiumami. Biznes kwitnie, klub przyjmuje wymyślną nazwę Chippendales (od nazwiska XVIII-wiecznego twórcy luksusowych mebli), ale sukces ma więcej ojców i matek, niż Somen chciałby przyznać. Pomysł i pieniądze to jedno, ale renoma klubu nie istniałaby bez choreografa Nicka De Noia (Murray Bartlett), projektantki kostiumów Denise Coughlan (Juliette Lewis) i sprytnej księgowej Irene (Annaleigh Ashford).

Somen ewidentnie sukcesem dzielić się nie chce, a Witamy w Chippendales daleko do optymizmu klasycznych historii w stylu "od zera do milionera". Dość nietypowa jest przy tym antypatyczność głównego bohatera. Banerjee z jednej strony jest bowiem nieco nieporadny i trochę naiwny, z drugiej zaś despotyczny, kontrolujący i egotyczny. Co zaskakujące u posiadacza klubu ze striptizem, wyznaje konserwatywne wartości – miast alkoholu popija Coca-Colę, wkurza się, gdy jego żona wyrusza na nocną imprezę, a do tego jest nie-tak-bardzo-utajonym rasistą.

Dla Nicka i Denise Chippendales są okazją do specyficznej artystycznej ekspresji, dla postronnych (w zależności od wyznawanych wartości) – moralnym skandalem lub narzędziem emancypacji kobiet. Dla Somena męski striptiz to po prostu biznes i środek do osiągnięcia nadrzędnego celu, czyli bogactwa, władzy i szacunku w pełnym uprzedzeń amerykańskim społeczeństwie. Banerjee nie jest zainteresowany ani obyczajową rewolucją, ani artyzmem – to koniunkturalista wprawnie nawigujący po erotycznym rynku zbytu.

Stan podgorączkowy

Serial Disneya powstał na podstawie książki pt. Deadly Dance: The Chippendales Murders autorstwa K. Scotta Macdonalda i Patricka MontesDeOki. Witamy w Chippendales chętnie miesza prawdę z fikcją, a autentyczne postaci z wymyślonymi, nad fakty przedkładając spektakl. Oczywiście trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę tematykę serialu. Jednocześnie ciężko uznać, by Disneyowi udało się oddać szaloną aurę pokazów czy atmosferę Los Angeles początku lat 80.

Kostiumom i scenografii trudno coś zarzucić, a ścieżka dźwiękowa pęka w szwach od evergreenów, serialowi brakuje jednak ekstatyczności i erotyzmu, których można by oczekiwać od produkcji pełnej półnagich mężczyzn i napalonych kobiet. Witamy w Chippendales to nie Magic Mike i nie Wilk z Wall Street – jest tu zdecydowanie grzeczniej, spokojniej, bardziej zachowawczo. Zamiast gorączki, dostajemy co najwyżej stan podgorączkowy.

Trzeba jednak przyznać, że dobrą robotę wykonują serialowi aktorzy. Szczególnie błyszczy Murray Bartlett, w roli napędzanego kokainą, narwanego choreografa Nicka – przeciwwagi dla statecznego i dosyć jednak nudnego Somena.

Striptiz feministyczny?

Tak naprawdę Witamy w Chippendales rozczarowuje pod inny względem. Tematyka seksbiznesu jest złożona i bardzo ciekawa – najczęściej jest jednak podejmowana w kontekście pracy seksualnej kobiet i silnie łączona ze społeczną stygmatyzacją, przestępczym półświatkiem i traumatycznymi przeżyciami. Męski striptiz jest w tym kontekście naprawdę intrygującym zjawiskiem wartym twórczej analizy.

Czy rzeczywiście odwraca on relacje władzy? Czy jest dowodem na seksualną emancypację kobiet, czy raczej na podwójne standardy? Czy męski striptiz jest feministyczny? Czy striptizer ma tak samo niski status społeczny, jak striptizerka? A jeśli nie, to dlaczego? Jak w kontekście męskiego striptizu funkcjonują kwestie rasy? I wreszcie: czy zaprojektowany przez mężczyzn striptiz dla kobiet rzeczywiście odzwierciedla to, czego pragną kobiety?

Twórcy Witamy w Chippendales zdecydowali, by w centrum swojego serialu postawić historię o realizacji amerykańskiego snu, podróży od zera do milionera i z powrotem. Nie jest to zły pomysł, wręcz przeciwnie – szkoda jednak, że jednocześnie po macoszemu potraktowano naprawdę ciekawe wątki społeczno-kulturowe, które mogłyby nadać serialowi głębi. W produkcji niemal nie istnieje perspektywa tancerzy (z wyjątkiem wątku Otisa) i uczestniczek pokazów, a to ona wydaje się kluczowa do zrozumienia fenomenu Chippendales.

Opowieść o seksie nigdy przecież nie jest tylko opowieścią o seksie – zwykle to też opowieść o władzy. Gdyby twórcy serialu zechcieli o tym pamiętać, Witamy w Chippendales mogłoby być naprawdę dobrą, wielowymiarową produkcją – skończyło się jednak na średniaku z gatunku true crime.

