Witamina D wpływa na uzależnienie od opioidów

Przełomowe badania wykazały, że uzależnienie od opioidów jest związane z niedoborem witaminy D w organizmie.

Badania prowadzone przez naukowców z Massachusetts General Hospital wykazały, że osoby z niskim poziomem witaminy D mogą doświadczać wzmożonych efektów euforycznych opioidów, co czyni ich bardziej podatnymi na uzależnienie od nich.

Choć wydaje się dziwne, że organizm miałby wynagradzać nas za ekspozycję na rakotwórcze promieniowanie UV, wszystko wskazuje na to, że właśnie tak jest. Naukowcy postawili wręcz hipotezę, wskazująca, że to dzięki temu nasi przodkowie wyszli z jaskiń. Oprócz tego światło UV jest oczywiście niezbędne do produkcji witaminy D, więc utrzymuje nasze zdrowie i wytrzymałość kości.

W nowym badaniu naukowcy zamierzali sprawdzić, czy niedobór witaminy D może odgrywać rolę w uzależnieniu od opioidów. Główny autor badania, Lajos Kemény, wyjaśnił:

Naszym celem było zrozumienie związku między sygnalizacją witaminy D w organizmie, a zachowaniami związanymi z poszukiwaniem promieni UV i opioidami.

Eksperyment wykazał, że myszy z niedoborem witaminy D, zażywające większe dawki morfiny, wykazywały silniejszą tendencję do uzależnienia w porównaniu do myszy z normalnym poziomem witaminy. Jej niski poziom u zwierząt, korelował również ze zwiększoną reakcją afektywną na opioidy i większymi objawami odstawienia.

W następnym kroku wykazano, że istnieje rzeczywiste uzależnienie osób z niedoborem witaminy D od substancji opioidowych. Analiza danych od pacjentów ze zdiagnozowanym zaburzeniem używania opioidów (OUD) wykazała, że ​​częściej cierpią oni na niedobór witaminy D w porównaniu z resztą populacji.

David Fisher, naukowiec, który od lat bada związek między niską zawartością witaminy D, światłem UV i naturalnymi endorfinami zauważa:

Kiedy skorygowaliśmy poziom witaminy D u myszy z niedoborem, ich reakcje na opioidy odwróciły się i powróciły do ​​normy. Nasze wyniki sugerują, że możemy mieć możliwość wpłynięcia na epidemię opioidów na arenie zdrowia publicznego.

Zobacz także: Batman ma zakaz współżycia z Catwoman

Źródło: newatlas.com