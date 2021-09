Wkrótce na Playerze - wrześniowe nowości

Wrzesień to miesiąc ciekawych premier na platformie Player.pl. Sprawdź, co ciekawego pojawi się do obejrzenia!

Player.pl to jeden z popularniejszych serwisów VOD w Polsce. To właśnie tam użytkownicy mogą oglądać w legalny sposób wiele z polskich tytułów, które nie są dostępne nigdzie indziej. Mowa tutaj między innymi o oryginalnych produkcjach stacji TVN, ale także o filmach i serialach z całego świata udostępnionych na zasadzie licencji. Co tu dużo mówić — szeroką biblioteką produkcji serwisu Player.pl warto się zainteresować. W związku z tym przedstawiamy listę tytułów, które pojawią się w tym miesiącu na platformie.

17 września

Kocha, lubi, szanuje

reż. Glenn Ficarra, John Requa

"Kocha, lubi, szanuje" to amerykańska komedia romantyczna, która podbiła serca fanów na całym świecie. Scenariusz został napisany przed Dana Fogelmana, który jest jednym z twórców takich hitów jak "Zaplątani", "Auta" oraz "Piorun". Fabuła opowiada historię perfekcjonisty Cala Weavera, który wiedzie idealne życie, do momentu aż dowiaduje się o zdradzie żony. Po kilkudziesięciu latach znów próbuje zaufać, umawia się więc na romantyczne spotkania.

Reżyseria: Glenn Ficarra, John Requa

Glenn Ficarra, John Requa Scenariusz: Dan Fogelman

Dan Fogelman Obsada: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Jonah Bobo, John Carroll Lynch, Lio Tipton, Marisa Tomei, Kevin Bacon

Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Jonah Bobo, John Carroll Lynch, Lio Tipton, Marisa Tomei, Kevin Bacon Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Rok produkcji: 2011

San Andreas

reż. Brad Peyton

"San Andreas" to katastroficzny film, którego reżyserem jest Brad Peyton. Akcja produkcji dzieje się po trzęsieniu ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Pilot helikoptera ratunkowego musi udać się z Los Angeles do San Francisco, by ratować swoją córkę. Najgorsze jednak przed nim.

Reżyser: Brad Peyton

Brad Peyton Scenariusz: Carlton Cuse

Carlton Cuse Obsada: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi, Paul Giamatti,

Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi, Paul Giamatti, Gatunek: Katastroficzny

Katastroficzny Kraj produkcji: Australia, Stany Zjednoczone

Australia, Stany Zjednoczone Rok produkcji: 2015

Król Artur: Legenda miecza

reż. Guy Ritchie

"Król Artur: Legenda miecza" to produkcja Warner Bros. Entertainment. Fabuła opowiada historię młodzieńca Artura, którego życie zmienia się z momentem otrzymania miecza o nazwie Excalibur. Porażony jego mocą chłopiec staje przed nietypowym wyborem. Droga jest jednak trudna — decyduje się więc przyłączyć się do rebelii, by odpłacić za krzywdy, które go spotkały.

Reżyseria: Guy Ritchie

Guy Ritchie Scenariusz: Joby Harold, Guy Ritchie

Joby Harold, Guy Ritchie Obsada: Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen

Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen Gatunek: Dramat, Przygodowy

Dramat, Przygodowy Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Rok produkcji: 2017

Narodziny gwiazdy

twórcy Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth

Film "Narodziny gwiazdy" został wyróżniony aż 62 nominacjami do nagród, z czego aż 16 wygrał. Biorąc pod uwagę wygrane statuetki, najbardziej doceniony został utwór "The Shallow" w wykonaniu Lady Gagi oraz Bradleya Coopera. Fabuła opowiada o Jacksonie Maine, gwiazdorze muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi, gdy nagle odkrywa utalentowaną, nieznaną nikomu piosenkarkę Ally. Kiedy między tą dwójką wybucha płomienny romans, Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sławę. Jednak gdy kariera kobiety w szybkim tempie przyćmiewa dokonania Jacka, jest mu coraz trudniej poradzić sobie z własną gasnącą gwiazdą.

Twórcy: Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth

Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth Obsada: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chappelle, Alec Baldwin

Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chappelle, Alec Baldwin Gatunek: Dramat, Muzyczny

Dramat, Muzyczny Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2018

24 września

Interstellar

reż. Christopher Nolan

Czas na gratkę dla fanów gatunku Science-Fiction, którzy z pewnością docenią film "Interstellar". Akcja dramatu dzieje się w momencie, gdy ludzkość stoi na skraju śmierci z głodu wskutek zmian klimatycznych. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest grupa naukowców, którzy lecą w kosmos zbadać tunel czasoprzestrzenny.

Reżyseria: Christopher Nolan

Christopher Nolan Scenariusz: Christopher Nolan, Jonathan Nolan

Christopher Nolan, Jonathan Nolan Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kraj produkcji: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Rok produkcji: 2014

Focus

reż. Glenn Ficarra, John Requa

Film "Focus" opowiada historię pewnego oszusta, który uczy fachu młodą dziewczynę. Wszystko się jednak się komplikuje, gdy między dwójką zaczyna budzić się uczucie miłosne. Na ekranie pojawiają się: Margot Robbie, Will Smith, Adrian Martinez, Gerald McRaney oraz BD Wong.

Reżyseria: Glenn Ficarra, John Requa

Glenn Ficarra, John Requa Scenariusz: Glenn Ficarra, John Requa

Glenn Ficarra, John Requa Gatunek: Komedia kryminalna

Komedia kryminalna Kraj produkcji: Argentyna, Stany Zjednoczone

Argentyna, Stany Zjednoczone Rok produkcji: 2015

Praktykant

reż. Nancy Meyers

"Praktykant" to film amerykańskiej produkcji, który szczyci się wręcz gwiazdorską obsadą. W rolach głównych pojawiają się: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner, Andrew Rannells oraz Zack Pearlman. Fabuła opowiada o 70-letnim mężczyźnie, który zdał sobie sprawę, że emerytura nie jest dla niego. Z braku laku decyduje się na zatrudnienie jako stażysta w redakcji internetowej poświęconej modzie.

Reżyseria: Nancy Meyers

Nancy Meyers Scenariusz: Nancy Meyers

Nancy Meyers Gatunek: Komedia

Komedia Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Rok produkcji: 2015

Jak się pozbyć cellulitu

reż. Andrzej Saramonowicz

"Jak się pozbyć cellulitu" to polska komedia przedstawiająca historię dwóch przyjaciółek, Ewy oraz Mai. Pewnego dnia poznają Kornelię, która zmienia ich życie diametralnie. Wszystkie wiedzą jedno: natrętny facet bywa gorszy od cellulitu i jeszcze trudniej się go pozbyć.

Reżyser: Andrzej Saramowicz

Andrzej Saramowicz Gatunek: Komedia

Komedia Kraj produkcji: Polska

Polska Rok produkcji: 2011

