Wkrótce premiera Realme Pad Mini! Ujawniono najważniejsze dane techniczne

Realme Pad był pierwszym tabletem firmy, który znalazł się w segmencie budżetowym. Tablet otrzymał dobre recenzje, dzięki pojemnej baterii, wyświetlaczowi i wciągającemu dźwiękowi. Wygląda na to, że firma szykuje się do wprowadzenia wkrótce wersji mini tabletu. Realme Philippines oficjalnie zapowiedziało Realme Pad Mini i ujawniło niektóre z kluczowych specyfikacji. Jednak dokładna data premiery tabletu nie została jeszcze ujawniona przez firmę.

Looks can be deceiving, but good things come in small packages. ????

Meet the mini real soon.#MiniIsPowerful #realmeTechLife pic.twitter.com/yQtdgWOc7K