Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - obsada, premiera, zwiastun. Wszystko, co wiemy o serialu Amazona

Zastanawiasz się, jaka będzie obsada, kiedy premiera oraz chcesz obejrzeć zwiastun serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy? Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Tytuł serialu - Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

- Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy Tytuł oryginalny - Lord of the Rings: The Rings of Power

- Lord of the Rings: The Rings of Power Twórcy - Patrick McKay, John D. Payne

- Patrick McKay, John D. Payne Czas emisji – 2022

– 2022 Gatunek – Fantasy, przygodowy

– Fantasy, przygodowy Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Robert Aramyato, Morfydd Clark, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Maxim Baldry, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge

O tym, że Amazon pracuje nad serialową wersją Władcy Pierścieni pierwszy raz mieliśmy okazję usłyszeć już w 2017 roku. Od tego czasu wiele osób zadawało sobie pytania na temat tego, czy będą hobbity, czy będzie Galadriela, czy Peter Jackson w jakiś sposób będzie maczał palce w całym przedsięwzięciu? Od tamtego momentu minęło już wiele czasu i na temat serialu wiemy całkiem sporo. W tym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat serialowej adaptacji Władcy Pierścieni od Amazon.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - fabuła

Fabuła Pierścieni Władzy przeniesie nas do Drugiej Ery Śródziemia, na tysiące lat przed wydarzeniami, które poznaliśmy w książkach Władca Pierścieni i Hobbit Tolkiena. To wtedy na świecie powstawały wielkie moce, jedne królestwa rosły w siłę a inne upadały. To wtedy zrodził się największy złoczyńca, który groził, że cały świat pokryje ciemnością i mrokiem. Serial ma się rozpocząć w czasach względnego spokoju, jednak ten nie będzie trwał długo. Akcja ma nas poprowadzić po Śródziemiu od Gór Mglistych, przez majestatyczne Lindon, czyli stolicę elfów i wyspiarskie królestwo Numenoru aż po najdalsze zakątki świata. W serialu poznamy historię wykuwania pierścieni władzy, powstania Saurona, epicką opowieść o Numenorze oraz ostatnim sojuszu ludzi i elfów.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (fot. Vanity Fair)

John D. Payne i Patrick McKay powiedzieli:

Do tej pory widzowie widzieli na ekranie tylko historię Jedynego Pierścienia - ale zanim powstał jeden, było ich wiele...i cieszymy się, że możemy podzielić się epicką historią o nich wszystkich.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - obsada

Obsada Pierścieni Władzy będzie bardzo szeroka i na ekranach zobaczymy całą masę postaci. Zobaczymy tutaj m.in.: Robert Armayo, OWain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Sara Zwangobani, Peter Mullan, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Maxim Baldry, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Ian Blackburn, Kip Chapman, Trystan Gravelle, Peter Mullan, Augustus Prew, Lenny Henry, Lloyd Owen, Peter Tait, Benjamin Walker.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - data premiery

Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutuje 2 września tego roku. Będzie go można obejrzeć na Amazon Prime Video.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (fot. Vanity Fair)

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy najdroższym serialem w historii?

W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze informacje na temat serialowej wersji Władcy Pierścieni, mówiło się, że Amazon przewiduje budżet na poziomie 500 milionów dolarów na dwa sezony. Okazuje się, że była to niewystarczająca kwota. Według The Hollywood Reporter koszt produkcji pierwszego sezonu wyniesie około 465 milionów dolarów. Dla porównania, trylogia Hobbita kosztowała 745 milionów, trylogia Władcy Pierścieni 281 milionów a finałowy sezon Gry o Tron około 100 milionów dolarów. Możemy spodziewać się epickiego widowiska.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - pierwsze ujęcia

W najbliższy poniedziałek będziemy mogli zobaczyć pierwszy zwiastun Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Dzięki Vanity Fair możemy jednak rzucić okiem na pierwsze ujęcia z nadchodzącej produkcji. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się wyśmienicie.

First look at Amazon's 'Lord of the Rings: The Rings of Power'



(via @VanityFair) pic.twitter.com/WON9cHbZfV — Culture Crave ???? (@CultureCrave) February 10, 2022

First look at ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’



(https://t.co/sM2yK9JNW3) pic.twitter.com/qJMc5yJTg6 — Film Updates (@FilmUpdates) February 10, 2022

First look at ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’



(https://t.co/sM2yK9JNW3) pic.twitter.com/L2OI0UKs27 — Film Updates (@FilmUpdates) February 10, 2022

Amazon prezentuje pierwszy zwiastun [Aktualizacja 14.02.2022]

Amazon zaprezentował dzisiaj pierwszy zwiastun serialu Władca Pierścieni. Trzeba przyznać, że wideo wygląda wspaniale i już we wrześniu czeka nas cała masa wspaniałych wrażeń.

Władca Pierścieni z ogromnym zainteresowaniem wśród widzów

Szefowa marketingu Amazona potwierdziła, że Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zasługiwał na prezentację podczas Super Bowl.

Tak duży teaser zasługiwał na debiut podczas największego corocznego wydarzenia telewizyjnego i sportowego roku. (...) z niecierpliwością czekamy do jesiennego debiutu, kiedy zabierzemy was w niesamowitą podróż.

Prezentacja podczas Super Bowl to dopiero początek wielkiej akcji marketingowej serialu. W najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnych informacji z obozu twórców.

Thanks to everyone who made this possible. The big game was just the beginning of our journey. #LOTR #LOTROnPrime #LOTRROP pic.twitter.com/dKMb1GR0lX — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 16, 2022

W ciągu pierwszych 24 godzin zwiastun najnowszego Władcy Pierścieni został wyświetlony ponad 257 milionów razy, co jest doskonałym wynikiem.

Amazon prezentuje nowe postacie a fani nie kryją oburzenia [Aktualizacja 20.04.2022]

Twórcy co jakiś czas publikują nowe informacje na temat produkcji. Tym razem Amazon postanowił zaprezentować dwie nowe postacie - Theo i Bronwym. W ich role wcielą się Tyroe Muhafidin oraz Nazanin Boniadi. Poza zdjęciami nie poznaliśmy niestety szczegółów dotyczących tego, jaką rolę odegrają w serialu.

Fani kolejny raz nie kryją oburzenia i rozczarowania decyzjami twórców i ochoczą dzielą się nimi w komentarzach. Pod zdjęciami możemy przeczytać m.in: "To nie jest Gra o Tron Amazon", "Każda postać z filmów o LOTR wyglądała wiarygodnie. Nawet jeśli mieli 2 sekundy czasu na ekranie. Żadna z postaci pokazanych do tej pory w tych postach nie jest wiarygodna", "To będzie ogromne rozczarowanie", "To nie są postacie Tolkiena. Dlaczego są w serialu? Pozbądźcie się ich i wykorzystajcie materiały źródłowe", "Kiedy robisz cosplay Aragorna ze złamanym mieczem...".

Aktualnie pod zdjęciami widnieje prawie 800 komentarzy, a te powyżej to tylko mała część z nich.

Pierwsi fani widzieli fragmenty serialu [Aktualizacja 11.05.2022]

Amazon zorganizował pierwszy pokaz fragmentów serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Na wydarzenie zostali zaproszeni fani uniwersum stworzonego przez Tolkiena, m.in. Tolkien Professor, Tolkien Society czy Nerd of the Rings. Zdania są spójne. Amazon stworzył produkcję, która jakościowo jest bardzo bliska do tego, co w swoich filmach stworzył Peter Jackson, jednocześnie odchodząc od klimatu, który możemy zaobserwować w wysokobudżetowych produkcjach fantasy.

Tolkien Professor we wpisie na Twitterze powiedział wprost:

Po spotkaniu czuję, że serial jest w BARDZO dobrych rękach.

Last week, I was invited by the @LOTRonPrime folks, along with a bunch of other internet Tolkien folks, to attend an advanced screening of some footage from the #RingsofPower show and to meet the showrunners. I must say: after meeting them, I feel the show is in VERY good hands. — Tolkien Professor (@tolkienprof) May 9, 2022

Możemy także zobaczyć obszerną relację wideo stworzoną przez Nerd of the Rings. Zobaczycie ją poniżej.

Nowe zdjęcia z serialu [7.06.2022]

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z serialu. Możemy na nich zobaczyć czarnoskórych hobbitów oraz Śnieżnego Trolla. Co więcej, magazyn Empire opublikował w ostatnich dniach także ekskluzywne okładki magazynu z motywem z serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy.

Twórcy mają ambitne plany odnośnie serialu. Przyznali, że w pierwszym sezonie zobaczymy rzeczy, które nie będą mieć sensu i będą niezrozumiałe aż do 5 sezonu. Co więcej, epika wie nawet, jak będzie wyglądało ostatnie ujęcie ostatniego odcinka. JD Payne, showrunner serialu powiedział:

Prawa, które kupił Amazon były przeznaczone na 50-godzinny serial. Od początku wiedzieli, że taki będzie rozmiar serialu - to duża historia z wyraźnym początkiem, środkiem i końcem. W pierwszym sezonie są rzeczy, które nie będą miały sensu aż do sezonu 5. Wiemy nawet, jakie będzie ostatnie ujęcie ostatniego odcinka.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (for. Empire) Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (for. Empire)

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (for. Empire) Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (for. Empire) Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (for. Empire)

To on stworzył Pierścienie. Nowe zdjęcie z serialu [8.06.2022]

Celebrimbor jest niezwykle ważną postacią w uniwersum władcy pierścieni. To przede wszystkim on przyczynił się do stworzenia pierścieni władzy. A będąc konkretnym, jest to elficki kowal, który wykuł rzeczone pierścienie. W jego postać wcieli się Charles Edwards.

Celbrimbor - Władca Pierścieni (fot. Amazon)

Nieco więcej na temat postaci opowiedzieli showrunnerzy serialu.

Mamy do czynienia z Sauronem, czyli jednym z największych złoczyńców, jaki kiedykolwiek powstał. A jedną z centralnych postaci jest Celebrimbor. To elfi kowal, który został zmanipulowany, by pomógł stworzyć Pierścienie Władzy. Cieszymy się, że sprowadzamy go do Śródziemia. Jest bardzo tajemniczy.

Orkowie w serialu wyglądają wspaniale [21.06.2022]

Redakcja IGN miała okazję jako pierwsza zaprezentować wygląd orków z serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Mocy. Trzeba przyznać, że twórcy stanęli na wysokości zadania. Postacie wyglądają świetnie. Lindsey Weber, producentka wykonawcza serialu powiedziała, że postacie są częścią dzikiego świata Drugiej Ery i takie też powinny być orki, które walczą o przetrwanie w tym niegościnnym dla nich świecie.

Władca Pierścieni (fot. IGN) Władca Pierścieni (fot. IGN) Władca Pierścieni (fot. IGN) Władca Pierścieni (fot. IGN) Władca Pierścieni (fot. IGN)

Władca Pierścieni na nowym zwiastunie [06.07.2022]

W sieci pojawił się zwiastun prezentujący nowe ujęcia z serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Materiał nie został udostępniony na oficjalnych kanałach Amazonu. Możemy podejrzewać, że platforma szykowała się do prezentacji trailera, jednak ten przedwcześnie wyciekł do sieci. Możecie go zobaczyć poniżej.

