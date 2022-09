Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - skąd takie oceny? Przegląd recenzji

W sieci dostępne są już pierwsze recenzje serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Sprawdzamy recenzje z całego świata i zastanawiamy się, czy warto oglądać serial.

Dwa pierwsze odcinki serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutują na Amazon Prime Video już jutro. Serial spotyka się z mieszanymi odczuciami jeszcze przed premierą. Część osób mocno krytykuje decyzje Amazona co do obsady oraz spodziewanego klimatu, natomiast część osób bardzo cieszy się z możliwości powrotu do świata stworzonego przez Tolkiena. Sprawdźmy jednak, co na temat serialu mają do powiedzenia Ci, którzy już widzieli pierwsze odcinki. Aktualnie w serwisie Rotten Tomatoes widnieje ocena 83% na podstawie 124 recenzji.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - przegląd recenzji

Roger Moore - Movie Nation

Miejmy nadzieję, że całe przedsięwzięcie stanie się lepsze, gdy historia dotrze do środkowych aktów i zwróci się ku końcowi. Bo muszę powiedzieć, że „Pierścienie Władzy” nie przytłaczają ani nie oślepiają.

Erin Carson - CNET

Pierścienie Władzy przedstawiają coś znajomego, ale na tyle odświeżonego, aby wizyta była warta odwiedzenia dla uznanych fanów i początkujących z twórczością Tolkiena.

Kyle Wilson - The Lamplight Review

Początkowe odcinki Władcy Pierścieni: Pierścienie Włączy przywołują atmosferę Władcy Pierścieni: Drużyna Pierścienia Petera Jacksona we właściwy sposób jako wspaniałe wprowadzenie do serii, w którym bohaterowie są prawdziwymi bohaterami.

David Opie - Digital Spy

Przymiotniki takie jak „odważny” i „ambitny” są na porządku dziennym, jeśli chodzi o tę serię, i absolutnie odnoszą się do tego, co widzieliśmy do tej pory w serialu. To rodzaj programu, który zasługuje na oglądanie na dużym ekranie zamiast na telefonie.

Fred Topel - United Press International

Mapa Śródziemia pomaga przekazać poczucie geografii, ale najbardziej pomaga to, że filmowanie odbywało się w Nowej Zelandii, a nie na scenie z zielonym ekranem. Świat fantasy wygląda realnie, ponieważ znajdują się w fizycznym miejscu, które akurat jest tym samym, w którym kręcono filmy.

Jamie Lovett - ComicBook.com

Ma mocną obsadę, akcja jest wartka, a fabuła ciekawa. A jednak chciałem czegoś więcej. Nie chcę być zainteresowany, chcę być podekscytowany.

Matthew Haynes - Matthewvhaynes

Pierścienie Władzy zdecydowanie przypominają Władcę Pierścieni, a atmosfera Śródziemia jest tam; jednak pierwszy odcinek pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi.

Wychodzi na to, że recenzenci ogólnie są zadowoleni z tego, co mogli zobaczyć w pierwszych dwóch odcinkach. Ważny jednak jest całokształt i to, w którą stronę pójdzie cała seria. Zdecydowanie warto dać szansę tej produkcji, ponieważ ma ambicje i aspiracje do tego, aby stać się jedną z najważniejszych franczyz na najbliższe lata jeśli chodzi o seriale fantasy.

