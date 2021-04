Władca Pierścieni od Amazon najdroższym serialem w historii

Amazon pracuje obecnie nad serialem aktorskim w uniwersum Władcy Pierścieni. Okazuje się, że już pierwszy sezon będzie miał rekordowy budżet. Gra o Tron może się schować.

HBO niejednokrotnie podkreślało jak w trakcie kolejnych sezonów rósł budżet przebojowej Gry o Tron. Według firmy analitycznej ThinkMoney, HBO wydało szacunkowo około 1 460 600 000 dolarów (obejmuje to wszystkie koszty, a więc wykup licencji, produkcję, promocję itd. itp.), aby przenieść na ekrany twórczość George'a R.R. Martina.

Biorąc pod uwagę, że Gra o Tron otrzymała 8 sezonów, to możemy łatwo obliczyć, iż średnio koszt każdego z nich wyniósł około 182 miliony dolarów. To oczywiście ogromne pieniądze, ale bledną one przy tym ile na serial Władca Pierścieni wyda Amazon.

Stuart Nash - minister rozwoju gospodarczego i turystyki Nowej Zelandii, w wywiadzie dla Radio New Zealand, ujawnił, że produkcja Amazonu może znacząco wpłynąć na gospodarkę całego kraju, a to dzięki ogromnej inwestycji jaką będzie realizacja serialu Władca Pierścieni. Choć już wcześniej wiedzieliśmy, że Amazon szykuje ogromną sumę pieniędzy na swoje dzieło, to nie spodziewaliśmy się, że będzie ona aż tak duża. Nash zdradził, że już pierwszy sezon produkcji to koszt rzędu 650 milionów dolarów nowozelandzkich, czyli około 465 milionów dolarów amerykańskich.

To jest fantastyczne, naprawdę. Mogę Wam powiedzieć, że Amazon zamierza wydać 650 milionów dolarów tylko w pierwszym sezonie Władcy Pierścieni. Produkcja tak dużego dzieła w naszym kraju, to dla Nowej Zelandii okazja do wzmocnienia swojej marki na skalę międzynarodową, co zamierzamy wykorzystać w kampanii promującej kraj jako „Dom Władcy Pierścieni”, którą rozpoczniemy wraz z emisją serialu. - Stuart Nash - minister rozwoju gospodarczego i turystyki Nowej Zelandii

Choć Stuart Nash nie ujawnił większej liczby szczegółów, to śmiało możemy założyć, że podobnie jak w przypadku Gry o Tron, są to koszta, które obejmują nie tylko samą produkcję dzieła, ale również promocję czy umowy licencyjne. Co więcej, już wcześniej sugerowano, że to właśnie pierwszy sezon serialu Amazonu ma być najdroższy, a budżet kolejnych będzie malał.

Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z najdroższym serialem w historii. Władca Pierścieni od Amazonu idealnie pokazuje zmianę jaką w ostatnich latach możemy obserwować w szeroko pojętej kinematografii. Jeszcze do niedawna produkcje z takim budżetem z reguły lądowały w kinach, dzisiaj coraz częściej możemy je premierowo oglądać z poziomu własnej kanapy.

