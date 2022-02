Władca Pierścieni od Amazonu na pierwszym zwiastunie! Jest moc

Amazon kontynuuje promocję serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Właśnie zaprezentowano pierwszy zwiastun produkcji - jest dobrze.

W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy mnóstwo nowych informacji na temat serialu Władca Pierścieni od Amazonu. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, jak brzmi pełny tytuł widowiska - The Lord of the Rings: The Rings of Power (Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy). Następnie otrzymaliśmy pierwsze oficjalne zdjęcia promujące głównych bohaterów serialu. Dzisiaj natomiast możemy przyjrzeć się, jak w akcji prezentuje się nowy Władca Pierścieni. Zaprezentowany dzisiaj zwiastun, choć krótki, to daje przedsmak tego, co nas czeka już 2 września. Wówczas odbędzie się premiera pierwszego odcinka The Lord of the Rings: The Rings of Power na Amazon Prime.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy opowie nam historię z Drugiej Ery Śródziemia, a więc na tysiące lat przed wydarzeniami z Hobbita i trylogii Władca Pierścieni. Amazon nie oszczędzał na produkcji widowiska, według najnowszych informacji, koszt produkcji pierwszego sezonu wyniósł około 465 milionów dolarów, co automatycznie czyni The Lord of the Rings: The Rings of Power najdroższym serialem w historii. Czy będzie to dobrze ulokowana inwestycja? O tym przekonamy się już we wrześniu.

