Władca Pierścieni - wszystko, co musisz wiedzieć o serialu Amazon

W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat serialu Władca Pierścieni.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Tytuł serialu - Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

- Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy Tytuł oryginalny - Lord of the Rings: The Rings of Power

- Lord of the Rings: The Rings of Power Twórcy - Patrick McKay, John D. Payne

- Patrick McKay, John D. Payne Czas emisji – 2022

– 2022 Gatunek – Fantasy, przygodowy

– Fantasy, przygodowy Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Robert Aramyato, Morfydd Clark, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Maxim Baldry, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge

O tym, że Amazon pracuje nad serialową wersją Władcy Pierścieni pierwszy raz mieliśmy okazję usłyszeć już w 2017 roku. Od tego czasu wiele osób zadawało sobie pytania na temat tego, czy będą hobbity, czy będzie Galadriela, czy Peter Jackson w jakiś sposób będzie maczał palce w całym przedsięwzięciu? Od tamtego momentu minęło już wiele czasu i na temat serialu wiemy całkiem sporo. W tym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat serialowej adaptacji Władcy Pierścieni od Amazon.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - fabuła

Fabuła Pierścieni Władzy przeniesie nas do Drugiej Ery Śródziemia, na tysiące lat przed wydarzeniami, które poznaliśmy w książkach Władca Pierścieni i Hobbit Tolkiena. To wtedy na świecie powstawały wielkie moce, jedne królestwa rosły w siłę a inne upadały. To wtedy zrodził się największy złoczyńca, który groził, że cały świat pokryje ciemnością i mrokiem. Serial ma się rozpocząć w czasach względnego spokoju, jednak ten nie będzie trwał długo. Akcja ma nas poprowadzić po Śródziemiu od Gór Mglistych, przez majestatyczne Lindon, czyli stolicę elfów i wyspiarskie królestwo Numenoru aż po najdalsze zakątki świata. W serialu poznamy historię wykuwania pierścieni władzy, powstania Saurona, epicką opowieść o Numenorze oraz ostatnim sojuszu ludzi i elfów.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (fot. Vanity Fair)

John D. Payne i Patrick McKay powiedzieli:

Do tej pory widzowie widzieli na ekranie tylko historię Jedynego Pierścienia - ale zanim powstał jeden, było ich wiele...i cieszymy się, że możemy podzielić się epicką historią o nich wszystkich.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - obsada

Obsada Pierścieni Władzy będzie bardzo szeroka i na ekranach zobaczymy całą masę postaci. Zobaczymy tutaj m.in.: Robert Armayo, OWain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Sara Zwangobani, Peter Mullan, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Maxim Baldry, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Ian Blackburn, Kip Chapman, Trystan Gravelle, Peter Mullan, Augustus Prew, Lenny Henry, Lloyd Owen, Peter Tait, Benjamin Walker.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - data premiery

Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutuje 2 września tego roku. Będzie go można obejrzeć na Amazon Prime Video.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (fot. Vanity Fair)

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy najdroższym serialem w historii?

W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze informacje na temat serialowej wersji Władcy Pierścieni, mówiło się, że Amazon przewiduje budżet na poziomie 500 milionów dolarów na dwa sezony. Okazuje się, że była to niewystarczająca kwota. Według The Hollywood Reporter koszt produkcji pierwszego sezonu wyniesie około 465 milionów dolarów. Dla porównania, trylogia Hobbita kosztowała 745 milionów, trylogia Władcy Pierścieni 281 milionów a finałowy sezon Gry o Tron około 100 milionów dolarów. Możemy spodziewać się epickiego widowiska.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - pierwsze ujęcia

W najbliższy poniedziałek będziemy mogli zobaczyć pierwszy zwiastun Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Dzięki Vanity Fair możemy jednak rzucić okiem na pierwsze ujęcia z nadchodzącej produkcji. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się wyśmienicie.

