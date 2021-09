Władze Salwadoru chwalą się ilością posiadanych Bitcoinów

W czerwcu pisaliśmy o tym, że Salwador zaakceptował Bitcoin jako oficjalny środek płatniczy. Zgadniesz, ile Bitcoinów posiada obecnie ten kraj?

Salwador był pierwszy, a Panama to kolejny kraj rozważa akceptowanie Bitcoinów jako oficjalnego środka płatniczego. W tym drugim przypadku ustaleń jeszcze nie ma. W pierwszym mamy natomiast oficjalny tweet od prezydenta Bukele, który zadecydował o zakupie przez państwo 150 Bitcoinów w momencie, gdy ich kurs spadł (aktualny znajdziesz tutaj). Po tej operacji zasoby Salwadoru wynoszą 700 Bitcoinów, czyli - po dzisiejszym kursie - 30 182 005 mln dolarów.

Jak na razie ciężko powiedzieć, jakie efekt na gospodarkę tego kraju ma wprowadzenie do oficjalnego obiegu kryptowaluty. Tym bardziej, że wartość Bitcoina wciąż się zmienia. Dopiero po 3-6 miesiącach będzie można ocenić, czy jego wprowadzenie przyniosło pozytywne skutki - czy wręcz przeciwnie. Prezydent poinformował również, że z aplikacji Chivo - jest to portfel kryptowaluty stworzony na zamówienie władz Salwadoru - korzysta 1,1 mln obywateli. Jako że cały kraj liczy sobie 6,8 mln osób, to bardzo wysoki wynik. A reszta świata póki co patrzy i czeka na efekty tej swoistej rewolucji.

