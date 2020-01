Władze USA planują dalsze restrykcje wobec Huawei

Minęło ponad pół roku, odkąd Huawei ma problemy spowodowane ograniczeniami nałożonymi przez amerykańską Komisję Handlu. Jak donosi Bloomberg, może być jeszcze gorzej.

Huawei zaczęło mieć kłopoty na skutek trwającej wojny gospodarczej pomiędzy USA a Chinami. W maju 2019 roku chiński producent stracił możliwość instalacji usług Google oraz zawieszona została współpraca między tymi firmami. Choć wydawało się, że może to pogrzebać Huawei, producent wyszedł z całej sytuacji obronną ręką - głównie dzięki sprzedaży na lokalnym rynku oraz rozwojowi swoich własnych usług, czyli "Huawei Mobile Services". Niektórym amerykańskim firmom zezwolono na handel z producentem w ograniczonym zakresie - bez jego sprzętu nie mogłyby one prowadzić usług telekomunikacyjnych. Ale na tym jeszcze nie koniec - Wilbur Ross, sekretarz Komisji Handlu, powiedział w wywiadzie dla Bloomberga, że planowane są dalsze restrykcje związane właśnie z zakupem tych sprzętów.

Nie zdradził jak na razie żadnych detali, oprócz tego, że ich wprowadzenie nastąpi "niebawem" i nie ma mowy o żadnym negocjowaniu z Huawei na ten temat. Zaznaczył przy tym, że ich celem nie jest odcięcie amerykańskich firm od sprzętu Huawei, ale ograniczenie go tylko do tych elementów, które nie zagrażają bezpieczeństwu kraju. A co na to samo Huawei? Firma jak na razie nie komentuje tych nowości.

Źródło: Bloomberg