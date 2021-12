Władze chcą zablokować przejęcie Arm przez Nvidię

Nvidia od dawna ostrzy sobie zęby na Arm i obie strony chcą dokonać transakcji. Budzi ona jednak zastrzeżenia wielu władz oraz urzędów odpowiedzialnych za konkurencję.

Transakcja o wartości 40 mld dolarów ma posłużyć połączeniu opatentowanych przez Nvidię i Arm technologii, co pozwoli stworzyć kolejne. Jednak amerykańska Federalna Komisja Handlu wezwała władze do zablokowania umowy, ponieważ po połączeniu powstałby monopolista na rynku komputerów, z którym konkurencja nie miałby szans. A to - zdaniem Komisji - zabiłoby innowacyjność i zdrową rywalizację. Stoi za tym również troska o to, aby jedna firma nie miała całkowitej kontroli nad infrastrukturą, w skład której wchodzą również komputery i maszyny należące do władz.

Brytyjskie Arm jest obecnie własnością Softbank Group Corp. z siedzibą w Tokio. Tworzy i produkuje mikroprocesory dla wielu firm na rynku, w tym Nvidii. Produkty Arm znajdują się także w wielu innych urządzeniach - od smartfonów (układy graficzne Mali) po inteligentne samochody. Amerykańska Nvidia to znany producent kart graficznych oraz innych podzespołów. Komisja obawia się, że połączone siły tych dwóch marek mogą posłużyć m.in. do osłabiania konkurentów oraz wpłynąć na pogorszenie jakości oferowanych usług i produktów przy jednoczesnym dyktowaniu cen. A to sprawy dotyczące dziesiątków milionów użytkowników.

Ponadto Nvidia zyskałaby w ten sposób informacje o kontrahentach Arm, udzielonych licencjach itp. A ponieważ wśród tych kontrahentów są również bezpośredni rywale Nvidii, nie byłoby to uczciwe. Czy władze zablokują transakcję? Wszystko na to wskazuje. Decyzja powinna zapaść wkrótce.

