Właściciele smartfonów i tabletów Huawei zyskają w wakacje bezpłatny dostęp do ebooków, audiobooków oraz filmów

Huawei we współpracy z partnerami przygotował wyjątkowe oferty. W wakacje użytkownicy smartfonów i tabletów Huawei po pobraniu aplikacji partnerów z AppGallery mogą uzyskać bezpłatny dostęp do tysięcy audiobooków i ebooków, a wkrótce także do wielu filmów i programów telewizyjnych w języku polskim. Treści dostępne są nie tylko w Polsce, ale także na terenie całej Unii Europejskiej.

Spis treści

Właściciele urządzeń mobilnych Huawei, którzy pobiorą z AppGallery aplikację Empik Go, otrzymają voucher na okres 30 dni zapewniający darmowy dostęp do ponad 40 tysięcy ebooków oraz 4 tysięcy audiobooków. Co więcej, od 1 sierpnia 2019 roku,ściągając z AppGallery aplikację WP Pilot, użytkownicy Huawei przez 14 dni będą mieć darmowy, mobilny dostęp do ponad 32 kanałów TV.

Lektury na wakacje

Lektury mogą sprawić, że podróż na wakacje lub sam wypoczynek będą jeszcze ciekawsze. Huawei przygotował specjalną ofertę dla swoich klientów. Użytkownicy smartfonów i tabletów, którzy do 31 lipca pobiorą za pomocą AppGallery aplikację Empik Go, otrzymają 30-dniowy, darmowy dostęp do ebooków i audiobooków. Osoby, które skorzystają ze specjalnej oferty, będą mogły skorzystać odpowiednio z 40 tysięcy i 4 tysięcy tytułów. Oferta jest ograniczona – Huawei zapewnił 10 tysięcy voucherów.

Polska telewizja za granicą

Niejednokrotnie polscy goście zagranicznych hoteli mają dostęp jedynie do lokalnej telewizji oraz ograniczonego wyboru stacji TV w języku polskim. Alternatywą dla takich sytuacji może być aplikacja WP Pilot. Pobierając ją z AppGallery użytkownicy urządzeń mobilnych Huawei otrzymują specjalny voucher dający dostęp do ponad 32programów TV, w tym kanałów filmowych, przez 14 dni za darmo – na terenie całej Unii Europejskiej.

- AppGallery oferuje całą gamę aplikacji, które mogą przydać się użytkownikom urządzeń Huawei na wakacjach. Chociażby aplikacja TheFork, która umożliwia rezerwację stolika oraz znalezienie najlepszych restauracji w takich miastach jak Paryż czy Barcelona. Z kolei World Around Me to aplikacja dla turystów, która podpowiada, co warto odwiedzić w danej okolicy: od muzeów przez sklepy po lokalne atrakcje. W AppGallery dostępna jest aplikacja Yanosik, a od niedawna także NaviExpert, które pozwolą nam bez przeszkód dotrzeć do wybranego celu– dodaje Justyna Jaworska, Huawei Mobile Cloud Services Manager.

AppGallery – bezpieczne aplikacje w zasięgu ręki

AppGallery to oficjalna platforma Huaweido dystrybucji aplikacji dla systemu operacyjnego Android. Umożliwia wyszukiwanie, pobieranie i udostępnianie aplikacji mobilnych, a także zarządzanie nimi na urządzeniach Huawei.Profesjonalny system zabezpieczeń zawiera mechanizmy detekcji szkodliwych zachowań, kontroli prywatności i skanowania luk w zabezpieczeniach. Oferuje też ręczną kontrolę bezpieczeństwa prawdziwych imion i nazwisk oraz uwierzytelnianie prawdziwych osób, urządzeń i środowisk. Mechanizmy te zapewniają bezpieczne działanie wszystkich aplikacji dostępnych w usłudze AppGallery.