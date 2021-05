Własna strona internetowa - od czego zacząć?

Strona internetowa pozwala nie tylko dotrzeć do większego grona odbiorców, ale też zwiększyć ich zaufanie i rozpoznawalność firmy. Od czego zacząć jej zakładanie?

Spis treści

Obecnie coraz częściej kupujemy online, szukamy stron naszych ulubionych marek w mediach społecznościowych, a słysząc, że ktoś ze znajomych jest zadowolony z zakupu w sklepie, od razu prosimy o wysłanie do niego linku lub sprawdzamy firmę w internecie. Właśnie dlatego firmom opłaca się zakładanie swojej strony internetowej. W tym artykule omówimy podstawowe kroki, jakie należy podjąć w tym celu.

1. Domena i hosting - Czym są i do czego są potrzebne?

Jest to pierwsze, o czym należy pomyśleć. Większość ludzi nie wie czym są, a więc wyjaśniamy. Pojęciem hosting określamy przestrzeń, która jest cały czas dostępna w sieci. Stanowi ona wydzieloną przestrzeń serwera i umożliwia udostępnianie online określonych zasobów, np. stron WWW, plików, poczty e-mail. To od hostingu zależy, jak szybko i stabilnie będzie działała strona, czy adres e-mail będzie dostępny dla odwiedzających, a także wiele innych rzeczy. Co ważne, hostingodawca również dba o bezpieczeństwo naszych danych. Domeną natomiast jest adres strony, na przykład PCWorld.pl.

Źródło obrazu: Kotkreator.pl

Domena i hosting - na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Na rynku hostingowym głównymi produktami są hosting współdzielony, VPS, serwery dedykowane i cloud server, a od niedawna mamy także elastyczny Web Hosting. Dzisiaj omawiamy najpopularniejszy - hosting współdzielczy.

W uproszczeniu polega on na współużytkowaniu zasobów jednej fizycznej maszyny-serwera przez wielu klientów. Wykupujemy pakiet np. 10GB, który stanowi jedynie ułamek zasobów serwera. Takich klientów jak my serwer mieści dziesiątki, a czasem i setki - w zależności od mocy serwera i zasobów przypisanych do danego pakietu. Warto pamiętać, ze wraz ze zwiększonym ruchem na witrynie sklepu czy większą liczbą produktów, zapotrzebowanie na moc będzie większe. Hosting, w zależności od pakietu, kosztuje od około 10 do 100 zł miesięcznie.

Jakie parametry powinien mieć dobry hosting?

Podobnie jak w przepadku komputera osobistego, potrzebujesz:

procesora - na wykonywanie operacji

- na wykonywanie operacji pamięci RAM - jako pamięci roboczej dla wykonywanych działań

- jako pamięci roboczej dla wykonywanych działań przestrzeni dyskowej - na pliki Twojego sklepu, bazę danych

- na pliki Twojego sklepu, bazę danych łącza internetowego - aby klienci mogli połączyć się z Twoim sklepem

- aby klienci mogli połączyć się z Twoim sklepem oprogramowania - zainstalowanego serwera PHP

Te wszystkie zasoby są udostępniane w ramach usług hostingowych, ale pamiętaj, że nie zawsze opłaca się od razu kupować ofertę "bez limitu". Przeciętny właściciel strony internetowej, posiadający na swoim hostingu 1-3 strony firmowe, wykorzystuje średnio około 400-600 MB pojemności na strony internetowe (przy większych przedsięwzięciach do kilku GB) i około 5 GB na pocztę. Więc w przypadku oferty "bez limitu", gdzie realny limit to powiedzmy 300 GB pojemności, płaci się za niewykorzystane około 290 GB.

2. Informacje na stronie

Zastanów się, a najlepiej zapisz, jakie informacje powinny się znaleźć na stronie i jak dużo ich będzie. Od tego zależy, czy strona będzie tylko wizytówką firmy, czy też miała dodatkowe funkcje, jak na przykład galeria zdjęć czy zapisy online. A może chcesz prowadzić firmowego bloga albo szczegółowo opisać każdą usługę? Takie informacje są bardzo ważne przy zakładaniu strony internetowej firmy.

Pamiętaj też, że to właśnie zawartość tytułowej strony i jej wygląd decyduje, czy Twój potencjalny klient będzie chciał przejść dalej.

Zastanów się też, jaką czynność powinien wykonać klient, odwiedzający stronę? Przeczytać artykuł czy może zarezerwować termin spotkania? Kupić Twój produkt czy wysłać e-mail? W zależności od celu, na stronie powinny się pojawić odpowiednie treści - artykuły, przyciski, formularze Google, adres e-mail, oferta i tak dalej.

3. Znak rozpoznawczy firmy

Jak już było powiedziane wcześniej, najważniejsze jest kilka pierwszych sekund, kiedy potencjalny klient trafia na stronę, a więc wygląd witryny powinien być również przemyślany. Logo i kolorystyka nie stoją tu na ostatnim miejscu, ponieważ są znakiem rozpoznowawczym Twojej firmy.

Doborem kolorów zajmują się marketerzy. A to dlatego, że niektóre kolory mogą wywoływać określone skojarzenia. Skojarzenia te powinny odpowiadać specyfice firmy. W ten sposób czarne logo na przykład będzie kojarzone z luksusową marką, natomiast nie zaleca się wykorzystywania takiego koloru firmom, których docelowymi klientami są rodziny czy dzieci. Kolor czerwony wyraźnie przyciąga uwagę, kojarzymy go zazwyczaj z pasją lub złością, a także z takimi znanymi markami jak Coca-Cola, Netflix czy też PCWorld.

Źródła: clivio.pl, kotkreator.pl, wpdesk.pl