Właśnie poznaliśmy serce Samsunga Galaxy S22 i Xiaomi Mi 12!

Do sieci trafiły najnowsze informacje o Snapdragonie 898. Jak zapowiada się procesor Xiaomi Mi 12, Samsunga Galaxy S22 i innych flagowców 2022 roku?

Za nami pierwsza połowa 2021 roku. Oznacza to, że na rynku pojawiły się już najważniejsze flagowe smartfony z Androidem na pokładzie, a producenci powoli przygotowują się do wprowadzenia na rynek modeli na 2022 rok. Aby mogli to zrobić potrzebują odpowiedniego procesora. Na rynku pojawił się co prawda niedawno nowy Snapdragon 888+, ale prawdziwy flagowy układ na przyszły rok zadebiutuje dopiero w okolicach grudnia 2021 roku. Wiemy już, że procesor firmy Qualcomm znajdzie zastosowanie w Xiaomi Mi 12, amerykańskiej wersji Samsunga Galaxy S22 i prawdopodobnie wielu innych flagowcach na przyszły rok.

Qualcomm Snapdragon Źródło: Qualcomm.com

Do sieci trafiły właśnie nowe informacje dotyczące Snapdragona 898. Jak zapowiada się najnowszy układ dla flagowych smartfonów i tabletów z Androidem?

Z aktualnie posiadanych informacji można wywnioskować, że nowy model otrzyma minimalnie wyższe częstotliwości taktowania. Niezmieniona zostanie architektura z rdzeniami wykonanymi w trzech różnych architekturach.

Według Ice Universe nowy procesor Qualcomm Snapdragon 898 zaoferuje podobną konstrukcję do modelu Snapdragon 888. W środku układu znajdzie się miejsce dla:

Jednego rdzenia Kryo 780 opartego na architekturze Cortex-X2 o taktowaniu 3,09 Ghz. Będzie to najwydajniejszy rdzeń procesora

Trzech rdzeni Kryo 780 opartych na architekturze Cortex-A710 pracujących z taktowaniem 2,4 GHz

Czterech energooszczędnych rzdzeni Kryo 780 opartych na architekturze Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz

Ice Universe potwierdził także nazwę nadchodzącego układu. Zamiast Snapdragona 895 na rynku pojawi się Snapdragon 898. Donosi on również, że widział już próbkę inżynieryjną z nadchodzącym procesorem.

Przeciek dotyczący Snapdragona 898 Źródło: Weibo / wccftechc.com

Podobna specyfikacja techniczna może sugerować, ze Snapdragon 898 nie będzie dużo wydajniejszy od Snapdragona 888. Prawdopodobnie układ zostanie wykonany w 4 nm procesie technologicznym, co powinno przełożyć się na znacznie obniżone zużycie energii.

Z aktualnie posiadanych informacji można wywnioskować, że wydajność wzrośnie o kilka procent.

Źródło inspiracji: wccftech.com