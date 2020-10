Właśnie wyciekło pięć nowych laptopów Apple MacBook z procesora ARM

Najnowszy dokument z Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej ujawnia istnienie, aż pięciu nowych modeli komputerów przenośnych od Apple. Prawdopodobnie chodzi o MacBooki z procesorami ARM własnej produkcji.

Apple w czerwcu poinformowało o całkowitym przejściu na procesory ARM własnej produkcji. Zaprezentowano również system operacyjny macOS 10.11 Big Sur z obsługą architektury ARM oraz testowy komputer dla deweloperów wykorzystujący obudowę Mac'a Mini oraz procesor Apple A12Z znany z iPad'a Pro.

Do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej trafił nowy dokument, który odnosi się do pięciu niezaprezentowanych modeli komputerów Apple Mac z systemem operacyjnym macOS Big Sur. Na liście znajdują się również informacje o nadchodzących urządzeniach pracujących pod kontrolą iOS'a.

Cztery nowe wpisy odnoszą się łącznie do 64 urządzeń. Aż pięć z nich pojawiło się po raz pierwszy. Niestety EEC (Euroazjatycka Komisja Gospodarcza) nie przedstawia dokładnej specyfikacji technicznej. Identyfikatory nowych urządzeń muszą trafić do komisji, aby można było wprowadzić je do sprzedaży.

Wszystkie nowe identyfikatory odnoszą się do komputerów Mac i zostały opisane jako "komputery osobiste Apple lub części zamienne do nich". Wiemy również, że pracują one pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Big Sur 11.0. Nadchodzące urządzenia otrzymały następujące identyfikatory - A2348, A2438, A2439, A2337 i A2338.

W najnowszym wpisie Apple odnosi się także do komputerów o identyfikatorach A2147, A2158 oraz A2182. Sprzęt ten nie został zaprezentowany pomimo, że umieszczono go w bazie EEC jeszcze w czerwcu 2019 roku.

W czerwcu 2020 roku na liście EEC pojawiły się nowe urządzenia z systemem iOS. Są to debiutujące dziś iPhone'y. Bardzo prawdopodobne, że komputery Mac, które zostały dopisane dziś zadebiutują oficjalnie jeszcze w listopadzie tego roku na specjalnej konferencji Apple Special Event poświęconej pierwszym komercyjnym komputerom Apple z układami ARM.

