Właśnie zadebiutował film dokumentalny poświęcony Nioh 2

Dzisiaj premiera Nioh 2, długo wyczekiwanej produkcji typu "souls-like" od studia Team Ninja. Pierwsze oceny gry wskazują na to, że mamy do czynienia z poważnym kandydatem do gry roku. Jeśli zatem jesteście ciekawi, jak powstawało to wyjątkowe dzieło, to zachęcamy was do obejrzenia filmu dokumentalnego, który powstał przy współpracy japońskiego serwisu Game*Spark oraz kanału Archipel. Ten ostatni już od lat zajmuje się tworzeniem materiałów poświęconych japońskim artystom i twórcom.

W powyższym materiale występują m.in. dyrektor artystyczny Nioh 2 - Hirohisa Kaneko, reżyser dźwięku - Yojiro Yoshimatsu, aktor głosowy - Naoto Takenaka oraz producent Sony Interactive Entertainment - Masaaki Yamagiwa. Niestety film jest dostępny jedynie z angielskimi napisami.

Przypomnijmy, że Nioh 2 choć pozostało wierne pierwszej części pod względem wysokiego poziomy trudności, to wprowadza wiele zmian i nowości. Gra ma być przede wszystkim bardziej przystępna dla osób niezaznajomionych z gatunkiem (co nie oznacza, że łatwiejsza), rozwinięto system walki oraz rozwoju postaci, a także wprowadzono rozbudowany tryb kooperacji (do maksymalnie trzech graczy).

Nioh 2 jest dostępne obecnie jedynie na konsoli PlayStation 4. W przyszłości gra pojawi się również na PC.

