Włosi wykorzystują druk 3D do produkcji części do respiratorów

Nowe technologie pomagają ratować życie. Włosi produkują brakujące elementy sprzętu medycznego za pomocą druku 3D.

Producenci sprzętu medycznego nie są zadowoleni. Jeden z nich zagroził, że pozwie do sądu grupę ochotników z Włoch, którzy za pomocą druku 3D produkują zawór używany w urządzeniach służących do ratowania życia podczas pandemii koronawirusa. Zawór kosztuje zazwyczaj około 11 tysięcy dolarów. Włosi są w stanie wyprodukować identyczny za zaledwie jednego dolara.

Źródło: twitter.com

Szpitale we Włoszech potrzebują ogromnej ilości sprzętu medycznego, której obecnie nie posiadają. Jedna z placówek medycznych potrzebowała zastawek dla pacjentów chorych na COVID-19. Dostawca, z którym szpital posiada podpisaną umowę nie był w stanie wykonać zastawek na czas. Sytuacja ta spowodowała, że kreatywni włosi zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań. Okazuje się, że identyczny element można wyprodukować przy wykorzystaniu drukarki 3D. Udowodnili to Cristian Fracassi i Alessandro Ramaioli, którzy na codzień pracują we włoskim startupie Isinova.

Business Insider informuje, że zaoferowali oni swoją pomoc, a ich rozwiązanie znacząco obniża koszty leczenia.

Włosi poprosili producentów o wydanie projektów zaworów tak, aby można było wyprodukować ich repliki. Firmy medyczne stanowczo się sprzeciwiły, ale Fracassi i Ramaioli pomimo przeciwności losu stworzyli zamienniki zaworów z wykorzystaniem druku 3D.

Do tej pory wykonane przez nich zastawki zostały już wykorzystane do leczenia 10 pacjentów od 14 marca. Informacja została podana przez Massimo Temporelli - założyciela włoskiej firmy FabLab.

Fracassi i Ramaioli informują, że nie mają zamiaru czerpać zysków ze swojego wynalazku.

Zaworami wydrukowanymi w 3D pochwalił się nawet włoski minister do spraw innowacji technologicznych Paola Pisano na Twitterze.

Do tej pory we Włoszech odnotowano ponad 31500 potwierdzonych zakażeń COVID-19. Potwierdzono już ponad 2500 zgonów.

Źródło: theverge.com