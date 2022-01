Wnętrze Ziemi ochładza się coraz szybciej. Czy czeka nas drugi Mars?

Naukowcy odkryli, że wnętrze planety może ochładzać się szybciej niż oczekiwano...

Naukowcy z Uniwersytetu Carnegie i ETH w Zurychu zbadali minerał znaleziony na granicy zewnętrznego jądra Ziemi i jej dolnego płaszcza. Wyniki badań wykazały, że wnętrze planety ochładza się szybciej niż myśleliśmy.

Dokładne tempo stygnięcia nie jest jeszcze znane, jednak naukowcy szukali odpowiedzi, badając kluczowy minerał zwany brydgmanitem. Należy on do gromady krzemianów o strukturze perowskitu, a określenie parametrów jego przewodnictwa cieplnego może mieć poważne implikacje dla naszej planety.

Zespół badaczy umieścił próbki perowskitów w diamentowym kowadle, gdzie zostały podgrzane za pomocą systemu laserowego w celu symulacji wysokich ciśnień i temperatur w głębi Ziemi. Następnie zmierzono ich przewodność cieplną za pomocą systemu absorpcji optycznej, która wykazała, że może on przewodzić ciepło aż 1,5 raza szybciej niż dotychczas sądzono. To oznaczałoby, że ciepło łatwiej przechodzi z jądra do płaszcza. Co więcej, w miarę ochładzania się brydgmanitu, zamienia się on w kolejny minerał zwany postperowskitem, który jest jeszcze wydajniejszym przewodnikiem ciepła. Kiedy ten nowy minerał zacznie dominować na granicy, wewnętrzna warstwa Ziemi może ostygnąć jeszcze szybciej.

Jeden z autorów badania, Motohiko Murakami dodaje:

Nasze wyniki dają nowe spojrzenie na ewolucję dynamiki Ziemi. Sugerują, że podobnie jak inne skaliste planety - Merkury i Mars, Ziemia ochładza się i staje nieaktywna znacznie szybciej niż oczekiwano.

