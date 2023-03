Wo Long: Fallen Dynasty – recenzja. Zapomnijcie o Elden Ring. Tu nie przetrwacie 5 minut

Wo Long: Fallen Dynasty będzie mieć premierę dopiero jutro, ale już dzisiaj możecie zapoznać się z naszą recenzją.

Spis treści

Wo Long: Fallen Dynasty, to tytuł, który był na moim radarze od bardzo dawna z kilku powodów. Przede wszystkim, za produkcję gry odpowiada studio Team Ninja, któremu już zawsze będę wdzięczny za serie Ninja Gaiden i Nioh. Najnowsza przygoda japońskiego studia zabiera nas w niezwykłą podróż do Chin w epoce Trzech Królestw – wyjątkowego okresu z historii „Państwa środka”, w którym to imperium zostało w zasadzie podzielona na trzy mniejsze państwa. Jak przystało na Team Ninja wydarzenia i postacie historyczne mieszać się będą zręcznie z chińską mitologią i folklorem. Przysłowiową „wisienką” na torcie jest system walki, w którym twórcy sięgnęli po bronie wykorzystywane w tamtym okresie, jak również wiernie oddali wyjątkowe style walki. Wszystko to składa się na produkcję, która rzuci przed wami wyzwanie na jakie nie byliście gotowi.

Historia

Jak już wspomniałem, Wo Long: Fallen Dynasty przenosi nas do epoki Trzech Królestw, która naznaczona była licznymi konfliktami. Naszą przygodę zaczynamy jako bezimienny członek straży jednej z wiosek, która została zaatakowana przez wrogą frakcję. Bardzo szybko okazuje się jednak, że naszym przeznaczeniem jest przywrócić ład i porządek w całych Chinach. To za co pokochałem serię Assassin's Creed, ale również Nioh, to sposób w jakim twórcy łączą historyczne wydarzenia i postacie z fikcją. Team Ninja ponownie stanęło na wysokości zadania i ten element produkcji udało im się zrealizować perfekcyjnie.

Na uwagę zasługuje fakt, że sposób narracji i przedstawiania poszczególnych wydarzeń jest w Wo Long: Fallen Dynasty znacznie bardziej przystępny niż choćby w takim Elden Ring. Całość fabuły jest znacznie bardziej spójna, choć przyznam, że przez to nieco mniej tajemnicza. Nie mogłem się oprzeć również wrażeniu, że już gdzieś to widziałem. Pewne elementy historii, a nawet postacie wydają się, wręcz niebezpiecznie, mocno przypominać Nioh 2. Nie jest to żadna zbrodnia, ale momentami za mocno czuć ducha Nioh w historii Wo Long: Fallen Dynasty.

Na główną kampanię składa się szereg misji, które wybieramy z poziomu mapy głównej. Przy tym warto podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wielokrotnie odwiedzać te same obszary i pokonywać tych samych bossów. Historia w Wo Long: Fallen Dynasty potrafi zaskoczyć i z przyjemnością śledziłem kolejne wydarzenia. Znakomicie spełnia swoją rolę i zachęca do eksploracji kolejnych terenów i starć z kolejnymi przeciwnikami. Nie jest to jednak z pewnością jedna z tych opowieści, która zostanie z wami na zawsze.

System walki

Nie ma się co oszukiwać sukces gry souls-like, a taką jest Wo Long: Fallen Dynasty w głównej mierze zależy od przyjemności z rozgrywki, odpowiednim jej zbalansowaniu i satysfakcji z pokonywania trudności. Pod tym względem Wo Long: Fallen Dynasty radzi sobie po mistrzowsku. Zacznijmy od systemu walki. Ten jest niezwykle dynamiczny i widowiskowy. Gra zachęca zarówno nas – graczy, jak i przeciwników do nieustannej agresji.

Nie ma tu miejsca na chowanie się za tarczą i wyczekiwanie na błąd przeciwnika. Nawet pomniejsi przeciwnicy są niezwykle agresywni i korzystają zarówno ze zwykłych, jak i specjalnych ataków. Te drugie nie tylko zadają potężne obrażenia, ale mogą z łatwością przełamać nasz blok, a nawet nas ogłuszyć. Twórcom gry należą się brawa również za dopracowanie inteligencji przeciwników. Są oni bowiem nie tylko nieustępliwi i agresywni, ale umiejętnie blokują nasze ataki czy wykonują uniki. Żywo będą reagować również na nasz styl walki. Jeśli będziemy chcieli zaatakować z dystansu od razu się na nas rzucą nie dając chwili wytchnienia. Sprawnie działają również w grupach, atakując niczym watacha wilków.

Jak sobie z tym wszystkim radzić? Do naszej dyspozycji oddano bogaty arsenał broni białej. Znajdziemy tu zatem różnego rodzaju miecze, włócznie, kostury, a nawet potężne młoty czy topory. Choć to walka w zwarciu jest podstawą rozgrywki w Wo Long Fallen Dynasty, to nie brakuje również możliwości korzystania z broni dystansowej czy zaklęć. Podstawy systemu walki w Wo Long nie powinny zaskoczyć weteranów gier souls-like. Dysponujemy atakami podstawowymi i ciężkimi. Do tego nasz bohater może wykonać szybki unik, który odpowiednio wykorzystany pozwala nam na sparowanie wrogiego ataku, klasyczny daleki unik oraz blok. Zarówno podczas starć, jak i eksploracji możemy również korzystać z podwójnego skoku.

To co jednak wyróżnia Wo Long: Fallen Dynasty na tle innych podobnych produkcji to brak klasycznego paska wytrzymałości. Możemy zatem biegać i atakować do woli bez obaw o zmęczenie. Zamiast niego otrzymujemy wskaźnik oparty o naszą energię duchową. Jak to działa w praktyce? „Pasek ducha” jest zawsze w pozycji neutralnej. Używając uników, ciężkich ataków, blokując, rzucając zaklęcia czy otrzymując obrażenia sprawimy, że przesunie się on w lewo, w strefę, nazwijmy ją „negatywną”. Po osiągnięciu limitu energii duchowej w tej sferze zostajemy ogłuszeni i niezwykle podatni na ataki.

Energię najłatwiej odzyskać atakując podstawowymi atakami, które, jak wspomniałem, nie zużywają naszych zasobów. Jest jednak jeszcze, nie mniej ważna, „pozytywna” strefa naszej energii. Atakując w pozycji neutralnej przesuniemy „pasek ducha” w prawo. Energię tę możemy wykorzystać do dodatkowych ataków specjalnych czy zaklęć. Warto przy tym podkreślić, że poświęcając pozytywny stronę - nasze zdolności zadają większe obrażenia.

Początkowo może wydawać się to skomplikowane, ale już po kilkudziesięciu minutach miałem ten nowy system „we krwi” i zarządzanie własną energią jeszcze nigdy nie wydawało mi się tak interesujące i intuicyjne jednocześnie. Każda decyzja podczas walki faktycznie ma znacznie i wielokrotnie przepłaciłem życiem zbyt pochopne działania.

Rozwój postaci i poziom trudności

Rozwój postaci w Wo Long: Fallen Dynasty to z jednej strony klasyka, z drugiej jednak kilka rozwiązań sprawia, że nasz poziom nie ma, aż tak dużego znaczenia jakby mogło się wydawać. Postać w grze będziemy rozwijać w oparciu o 5 żywiołów z mitologii chińskiej i są to: woda, ogień, ziemia, metal i drewno. Z każdym z nich powiązane są poszczególnie cechy i statystyki naszego bohatera. Dużego zaskoczenia tu nie ma, część z nich odpowiada za nasze życie, inne wpływają lepiej na walkę w zwarciu, a jeszcze inne na zaklęcia. Co mnie osobiście bardzo cieszy, to fakt, że dostępne żywioły pozwalają na ogromną swobodę w tworzeniu wymarzonego awatara. Nie bójcie się eksperymentować bowiem w pewnym momencie gry pojawi się opcja swobodnego resetowania statystyk.

Na siłę naszej postaci wpływa również wyposażenie, a więc bronie, pancerz i akcesoria. Tych mamy tu całe mnóstwo, a w dodatku o różnej jakości i statystykach. Jeśli graliście w Nioh 2 to odnajdziecie się tu jak w domu. Pod względem lootu Wo long przypominaj bardziej serię Diablo niż gry souls-like.

Jest jeszcze jeden element związany z siłą naszej postaci, a mianowicie morale. Każdą misję będziemy zaczynać z zerowym poziomem. Pokonywanie kolejnych przeciwników, jak i wbijanie flag (tutejsze ogniska czy kapliczki z innych souls-like'ów) zapewni nam wzrost naszego morale. Przeciwnicy również korzystają z tego systemu. Im większa dysproporcja między morale naszym a wrogów, tym będzie nam ich łatwiej lub trudniej pokonać. Może zdarzyć się tak, że określone grupy rywali (w tym bossowie) będą przez to niewiarygodnie trudne do zabicia. Sposobem na to jest dokładna eksploracja danego obszaru i odblokowanie wszystkich punktów z flagami (są ich dwa rodzaje, ale tylko jeden pozwala nam odpocząć czy zwiększyć poziom).

Wciąż nie do końca wiem co myśleć o tym systemie, z jednej strony w naturalny sposób zachęca on do eksploracji. Podoba mi się to również dlatego, że odwiedzanie wcześniejszych etapów gry cały czas ma sens. Z drugiej strony doprowadza do sytuacji, w których bossowie wydawali mi się wręcz za łatwi do pokonania. Śmiało mogę stwierdzić, że system morale odgrywa na poszczególnych mapach większą rolę niż nasz rzeczywisty poziom. W jednym z późniejszych etapów gry natknąłem się na bossa, który w pewnym momencie wydawał mi się niemal niemożliwy do pokonania. Postanowiłem dokładniej przeszukać obszar i udało mi się zwiększyć poziom morale do tego stopnia, że w kolejnym starciu poradziłem sobie z bossem bez najmniejszych problemów.

Będąc już przy bossach – ci są dość nierówni, zarówno pod względem trudności, jak i designu. Natrafimy tu więc na dziwnie, demonicznie zmutowane zwierzęta o ogromnych rozmiarach, jak i bardziej kreatywne monstra, które nawet ciężko opisać. Kilka walk mogę określić śmiało mianem jednych z najlepszych w całym gatunku souls-like. Niestety jest też sporo takich, przy których miałem wrażenie, że nie walczę z bossem, tylko nieco większym i trudniejszym, ale klasycznym przeciwnikiem. Jednak bez względu na to, każde starcie w Wo Long: Fallen Dynasty jest piekielnie satysfakcjonujące. Sparowanie specjalnego ataku bossa, po którym możemy przełamać jego defensywę i wyprowadzić potężny (i efektowny) kontratak sprawia mnóstwo frajdy.

W grupie raźniej

W Nioh 2 pokochałem tryb kooperacji, chociaż miał on swoje wady. Z kolei Elden Ring mnie wymęczył swoimi archaicznymi rozwiązaniami. Wo Long: Fallen Dynasty oferuje nam kooperację do trzech graczy. Co istotne naszą drużynę możemy stworzyć zarówno z innych graczy, jak i NPC, na których natrafimy podczas naszej przygody. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć oba rozwiązania. Sprawia to, że nie tylko łatwiej nam nawiązać relacje z bohaterami niezależnymi, ale również możemy liczyć na pewne nagrody.

Kooperacja w Wo Long: Fallen Dynasty to znacznie ulepszona wersja tego co oferowało Nioh 2. Oznacza to, że gracze mogą bez obaw korzystać z „kapliczek” - tutaj flag, a po porażce nie muszą zaczynać całego etapu od nowa, tylko od ostatniej wbitej flagi. Co więcej, możemy również odpoczywać dowolną liczbę razy i swobodnie eksplorować dostępne obszary oraz walczyć z bossami. Gra nie jest też wcale łatwiejsza i konieczne jest dbanie o swoich towarzyszy. Jeśli jeden z graczy padnie w boju i nie zostanie podniesiony przez drugiego w odpowiednim czasie, to gra kończy się wspólną porażką.

Optymalizacja i wydajność

Podczas zabawy z Wo Long: Fallen Dynasty nie natknąłem się praktycznie na żadne błędy czy bugi, pod tym względem gra jest niesamowicie dopracowana, co dziś niestety nie jest standardem. Niestety, optymalizacja na Xbox Series X mogłaby być lepsza. Przez większość czasu gra trzyma stałe 60 klatek na sekundę (w trybie preferującym wydajność), jednak są momenty, w których gra potrafi się całkowicie zatrzymać. Choć trwa to może 1-2 sekundy i zdarza się sporadycznie, to w przypadku takiego tytułu ma to nie małe znaczenie. Mam nadzieję, że w dniu premiery wyląduje odpowiedni patch i nie będziecie mieć już z tym problemu.

Czy warto kupić Wo Long: Fallen Dynasty na premierę?

Chyba jest już jasne, jaka jest moja ocena Wo Long: Fallen Dynasty. Ja przy najnowszej grze Team Ninja bawiłem się znakomicie i sądzę, że każdy fan souls-like'ów będzie miał podobnie. Jeśli zastanawiacie się czy warto kupić Wo Long: Fallen Dynasty na premierę? To odpowiem wam – tak, zdecydowanie. Takie produkcje i studia warto wspierać, jeśli chcemy otrzymywać wyjątkowe, pełne pasji gry. Ja już wiem, że do Wo Long: Fallen Dynasty będę wracać regularnie, a was zachęcam do wypróbowania gry, szczególnie, że w dniu premiery pojawi się ona w Xbox Game Pass.

Wo Long: Fallen Dynasty będzie dostępne na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i PC. Gdzię kupić grę najtaniej możecie sprawdzić poniżej.