WoW Afterlives - zadebiutował kolejny odcinek znakomitej animacji

Studio Blizzard Entertainment kontynuuje promocję najnowszego dodatku do World of Warcraft - Shadowlands. Właśnie zadebiutował drugi odcinek mini serialu Afterlives.

World of Warcraft: Shadowlands z każdym dniem zapowiada się coraz lepiej. Sympatycy produkcji Blizzard Entertainment z cała pewnością nie mogą doczekać się debiutu dodatku, który nastąpi już 28 października. W oczekiwaniu na nową zawartość, możemy zapoznać się m.in. z historią wprowadzającą do rozszerzenia, którą Blizzard przedstawia nam w mini serialu - Afterlives.

W pierwszym odcinku mogliśmy poznać historię jednej z najbardziej ikonicznych postaci z uniwersum Uthera Lightbringer - pierwszego paladyna. Tym razem historia skupia się na losach Draki, Orczej wojowniczce, która jest również matką Thralla - byłego wodza Hordy.

Drugi odcinek Afterlives przybliża nam również krainę Maldraxxus, która jest domem Necrolordów, czyli przedstawicieli jednego z czerech przymierzy, do których w Shadowlands będą mogli dołączyć gracze. Jeśli jesteście ciekawi historii stojącej za nowym dodatkiem do WoW-a, to zapraszamy do oglądania.

Premierę World of Warcraft: Shadowlands poprzedzi ogromne wydarzenie w grze, które najprawdopodobniej zadebiutuje pod koniec września. Niedawno poznaliśmy również wymagania sprzętowe produkcji, które solidnie nas zaskoczyły - szczególnie konieczność posiadania dysku SSD.

