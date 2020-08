WoW: Shadowlands - wymagania sprzętowe, bez dysku SSD nie pogracie

Nie mamy najlepszych wieści dla fanów World of Warcraft. Blizzard uajwnił wymagnaia sprzętowe najnowszego dodatku i okazuje się, że będą nam potrzebne potężne maszyny, wyposażone m.in. w dyski SSD.

Spis treści

WoW Shadowlands - wymagania systemowe gry znacznie wzrosną

Choć World of Warcraft ma już ponad 16 lat, to Blizzard stara się regularnie "upiększać" swoją produkcję. Tradycją są już liczne poprawki i zmiany w oprawie wizualnej gry, które pojawiają się wraz z każdym kolejnym dodatkiem. Z reguły towarzyszy temu aktualizacja wymagań sprzętowych.

Podobnie będzie pod koniec października, kiedy to zadebiutuje WoW: Shadowalands. Niestety, tym razem gracze World of Warcraft muszą przygotować się na solidną rewizję podzespołów swoich PC.

Zarówno minimalne, jak i zalecane wymagania sprzętowe World of Warcraft: Shadowlands znacznie wzrosły w porównaniu do, jeszcze aktualnego dodatku - Battle for Azeroth. Naszą uwagę zwróciła najbardziej konieczność posiadania dysku SSD, i to zarówno w przypadku minimalnych, jak i rekomendowanych wymagań.

Co prawda, obecnie dyski SSD nie są już tak drogie i rzadko spotykane jak jeszcze parę lat temu, jednak konieczność ich posiadania do uruchomienia, bądź co bądź kilkunastoletniej gry, mocno zaskakuje. Producent wymaga od nas również posiadania znacznie mocniejszej karty graficznej.

Jak w pełni prezentują się wymagania systemowe WoW: Shadowlands i czy wasze pecety im podołają, możecie sprawdzić poniżej.

World of Warcraft: Shadowlands - minimalne wymagania sprzętowe:

OS: Windows 7 lub nowszy (64-bitowy)

Procesor: Intel Core i5 3450 / AMD FX 8300 lub lepszy

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 560 / Intel UHD 630 lub lepsza (2 GB VRAM)

Pamięć RAM: 4 GB (8 GB w przypadku korzystania ze zintegrowanych kart graficznych)

Miejsce na dysku twardym: 100 GB dostępnej przestrzeni (dysk SSD)

DirectX 11

World of Warcraft: Shadowlands - zalecane wymagania sprzętowe:

OS: Windows 10 64-bitowy

Procesor: Intel Core i7 6700K / AMD Ryzen 7 2700X lub lepszy

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX Vega 64 lub lepsza (8 GB VRAM)

Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku twardym: 100 GB dostępnej przestrzeni (dysk SSD)

DirectX 12

World of Warcraft: Shadowlands zadebiutuje na PC 28 października tego roku. Premierę nowego dodatku poprzedzi kilkutygodniowe wydarzenie w grze.

Zobacz również: World of Warcraft: Shadowlands z datą premiery i rewelacyjnym filmem