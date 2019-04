Wodoszczelny smartfon? Wyjaśniamy, co oznaczają normy IP

Co raz więcej producentów oferuje wodoszczelne smartfony. Wodoodporność to chwytliwy temat. Podpowiadamy, jak dokładnie sprawdzić na co możesz sobie pozwolić korzystając ze swojego smartfona.

Producenci smartfonów coraz częściej produkują wodoszczelne urządzenia. Niestety nie każdy smartfon posiada taki sam stopień zabezpieczenia przed wodą, jak inne. Przed zakupem musisz dokładnie sprawdzić specyfikację techniczną, aby dowiedzieć się, na co możesz sobie pozwolić podczas użytkowania swojego urządzenia. Wyjaśniamy, co oznaczają poszczególne standardy IP. Większość nowoczesnych smartfonów, a w szczególności topowe modele są wodoszczelne. Problem jednak w tym, że każdy z nich może oferować różne stopnie ochrony. Niektóre urządzenia są odporne na zachlapania, co nie oznacza, że możesz wykonywać zdjęcia pod wodą. Inne z kolei mogą znajdować się pod wodą nawet przez długi czas i nadal będą normalnie funkcjonować. Co oznacza klasa wodoszczelności IP? IP oznacza "Ingress Protection" i jest używany do określenia skuteczności zabezpieczenia obudowy urządzenia przed wtargnięciem drobnych ciał obcych (np. kurzu) i wody do jej środka. Standard IP składa się z oznaczenia i dwóch liczb np. IP53. Pierwsza z liczb odnosi się do tego, w jakim stopniu urządzenie jest odporne na przenikanie ciał obcych wewnątrz obudowy takich jak kurz. Najwyższa możliwa liczba to 6, która oznacza całkowitą ochronę. Druga cyfra odnosi się do ochrony przed wnikaniem cieczy (wody) wewnątrz obudowy danego urządzenia. Najwyższa liczba, jaką możemy spotkać w tym miejscu to 8. Jeżeli w normie znajdziesz X oznacza to, że urządzenie nie posiada zagwarantowanego żadnego stopnia ochrony. Oto opisy poszczególnych stopni ochrony przed kurzem: 0 :bez ochrony

:ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7) 9:Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050 Źródło: samsung.com Według danych zebranych przez IDC zalanie płynem jest drugą najczęstszą przyczyną uszkodzeń w smartfonach i stanowi 35,1 procent wszystkich naprawianych urządzeń. Większość producentów zabezpiecza swoje urządzenia przed dostępem wody za pomocą uszczelek. Smartfony odporne na zachlapanie są najczęściej chronione poprzez pokrycie obudowy i podzespołów powłoką P2i. Trwają obecnie także prace nad ulepszoną wersją ochrony plazmowej IPX7.