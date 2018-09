Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści. Ruszyła przedsprzedaż nowej gry CD Projekt RED

Jeśli tęskniliście za wiedźmińskim uniwersum, mamy dla was dobrą wiadomość. Można już składać zamówienia na nową grę RPG studia CD Projekt RED. Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści ujrzy światło dzienne 23 października i przypadnie do gustu nie tylko fanom karcianki Gwint.

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści jest niejako kontynuacją pochodzącego sprzed dwóch lat pomysłu kampanii fabularnej Gwinta w trybie dla jednego gracza. Projekt rozrósł się na tyle, że stworzono z niego samodzielną grę, która zapewnia fanom wiedźmińskiej sagi około 30 godzin rozrywki.

Główną bohaterką jest tutaj Meve, królowa Lyrii i Rivii znana z serii książek Andrzeja Sapkowskiego. W grze przemieszczamy się w rzucie izometrycznych po terenie pięciu lokacji (Lyria, Rivia, Aedirn, Mahakam i Angren). Na naszego bohatera poza głównym wątkiem fabularnym czeka 75 pobocznych zadań.

Mechanika gry w głównej mierze bazuje na pojedynkach karcianych w stylu Gwinta, jednak sposób opowiadania fabuły oraz przemieszczania się gracza mocno przypomina uniwersum Heroes of Might and Magic. W trakcie rozgrywki nie zabraknie eksploracji wiedźmińskiego świata, rozwiązywania zagadek i podejmowania decyzji mających wpływ na przyszłość.

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści zadebiutuje na rynku 23 października i będzie dostępna w wersji na komputery PC. Posiadacze konsol PS4 i Xbox One muszą zaczekać na tytuł do 4 grudnia. Za grę przyjdzie nam zapłacić 99,99 zł, a zamówienia można składać już teraz. Warto, bo w pakiecie znajdziemy masę dodatków.