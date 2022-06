Wolfenstein: The New Order za darmo! Ostatnia szansa na odebranie gry

W serwisie Epic Games Store możemy odebrać za darmo grę Wolfenstein: The New Order. Oferta jest ograniczona czasowo. Dzisiaj mamy ostatnią szansę na odebranie gry

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, w ubiegłym tygodniu Epic Games Store udostępnił darmową grę. Tym razem bez dodatkowych opłat do swoich kont dodamy Wolfenstein: The New Order. Na pobranie gry zostało nam już niewiele czasu. Oferta jest ważna dzisiaj do godziny 16:59.

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The New Order to 7 odsłona cyklu Wolfenstein. Ponownie wcielimy się w postać B.J. Blazkowicza. Akcja gry przenosi nas do alternatywnej rzeczywistości. Mamy lata 60-te XX wieku. Naziści wygrali II wojnę światową i przejęli władzę na całym świecie wprowadzając Nowy Porządek. Naszym zadaniem jest powstrzymanie III Rzeszy i uratowanie świata przed uciskiem. Sama rozgrywka niewiele zmienia się w stosunku do poprzednich odsłon. Ponownie będziemy mieć do czynienia z szybką akcją, wyrazistymi postaciami i bardzo ciekawym wątkiem fabularnym.

Zobacz również:

Zobacz także: Kultowa gra z uniwersum Warhammer 40,000 za darmo! 6 dni do końca promocji