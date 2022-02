Wolicie "Układankę, czy "Walkę z lodem"? Sprawdźcie nowości Netflix!

Oferta Netflix na najbliższe siedem dni to przede wszystkim nowości wśród seriali. Sprawdźcie!

W ciągu najbliższych siedmiu dni możemy spodziewać się wielu nowości serialowych w ofercie Netflix. Ze swoimi pierwszymi sezonami pojawią się takie produkcje, jak "Układanka" z Toni Collette w roli głównej, "Strażnicy sprawiedliwości" oraz dokument "Koszmarny lokator". Z drugą serią powróci natomiast "He-Man i Władcy Wszechświata". Nie zabraknie jednak nowości filmowych. Na czoło wysuwa się tutaj duński dramat "Walka z lodem" z gwiazdą "Gry o Tron" w roli głównej, czyli Nikolajem Coster-Waldau.

"Układanka"

Przypadkowy akt przemocy w sennym miasteczku w stanie Georgia uruchamia nieoczekiwany ciąg zdarzeń z udziałem 30-letniej Andy Oliver i jej matki Laury. Rozpaczliwie szukając odpowiedzi, Andy wyrusza w niebezpieczną podróż przez Amerykę, aby odkryć mroczne tajemnice swojej rodziny.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Charlotte Stoudt

: Charlotte Stoudt Gatunek : dramat, kryminał

: dramat, kryminał Obsada : Toni Collette, Cella Heathcote, Jessica Barden, Joe Dempsie, Omari Hardwick, Jacob Scipio, David Wenham, Gil Birmingham

: Toni Collette, Cella Heathcote, Jessica Barden, Joe Dempsie, Omari Hardwick, Jacob Scipio, David Wenham, Gil Birmingham Data premiery: 4 marca

"Walka z lodem"

W 1909 roku duńska ekspedycja arktyczna pod przewodnictwem kapitana Ejnara Mikkelsena (Nikolaj Coster-Waldau) postanawia zakwestionować prawa Stanów Zjednoczonych do północno-wschodniej Grenlandii oparte na teorii, że wyspa składa się z dwóch różnych kawałków ziemi. Zostawiając swoją załogę na statku, Mikkelsen z młodym i niedoświadczonym Iverem Iversenem (Joe Cole) wyrusza w podróż przez lodową pustynię, aby znaleźć dowód na to, że Grenlandia to jedna wyspa. Misja kończy się sukcesem, ale powrót dwóch mężczyzn na statek trwa dłużej i jest znacznie trudniejszy, niż się spodziewali. Gdy skrajnie wyczerpani, wygłodzeni i osłabieni atakiem niedźwiedzia polarnego w końcu docierają na miejsce, znajdują rozbity statek i opuszczony obóz. Mając nadzieję na ratunek, muszą teraz walczyć o przeżycie. Gdy dni stają się coraz dłuższe, przestają kontrolować rzeczywistość. Budzi się nieufność i paranoja — niebezpieczny koktajl w batalii o przetrwanie. „Walka z lodem” to prawdziwa opowieść o przyjaźni, miłości i inspirującej mocy braterskiej solidarności.

Kraj produkcji : Dania, Islandia

: Dania, Islandia Reżyseria : Peter Flinth

: Peter Flinth Scenariusz : Joe Derrick, Nikolaj Coster-Waldau

: Joe Derrick, Nikolaj Coster-Waldau Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole, Heida Reed, Charlese Dance, Gisli Orn Gardarsson, Sam Redford, Diarmaid Murtagh, Edward Speleers

: Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole, Heida Reed, Charlese Dance, Gisli Orn Gardarsson, Sam Redford, Diarmaid Murtagh, Edward Speleers Data premiery: 2 marca

Wszystkie nowości Netflix w tym tygodniu:

wtorek (1.03)

Strażnicy sprawiedliwości [sezon 1]

Koszmarny lokator [sezon 1]

środa (2.03)

Walka z lodem

Piraci: Ostatni królewski skarb

Futro z misia

Dziki rytm [sezon 1]

czwartek (3.03)

Wyjazd na weekend

O północy w Pera Palace [sezon 1]

Jak przeżyć w raju. Opowieść rodzinna

He-Man i Władcy Wszechświata [sezon 2]

L'Agence: Luksusowe nieruchomości [sezon 2]

Whindersson Nunes: To właśnie ja

jeen-yuhs: Trylogia Kanye [Akt III]

piątek (4.03)

Układanka [sezon 1]

Aż wióry lecą [sezon 1]

Kłamstwa i oszustwa [sezon 1]

Niewidzialna nić

Beznadzieja

